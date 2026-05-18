Preocupación en Argentina por la rodilla de Nico Paz: su participación en el Mundial, en peligro

Argentina sigue con máxima atención la evolución física de Nico Paz a pocas semanas del inicio del Mundial 2026. El mediapunta del Como encendió todas las alarmas después de quedarse fuera del último compromiso de su equipo debido a unas molestias en la rodilla izquierda que arrastra desde el encuentro frente al Hellas Verona.

La situación preocupa tanto en Italia como en el entorno de la Albiceleste. El futbolista argentino atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera tras consolidarse como una de las grandes revelaciones de la Serie A, pero el problema físico aparece en el peor momento posible, justo antes de que Lionel Scaloni deba definir la lista definitiva para el Mundial, donde estaba previsto ver a Nico Paz entre los nombres de la selección de Argentina.

El Como logró este pasado fin de semana ajustada victoria por 1-0 frente al Parma gracias a un gol de Alberto Moreno, resultado que mantiene vivas sus aspiraciones de clasificarse para la próxima Champions League. En él no estuvo Nico Paz.

El argentino, por el que el Real Madrid guarda una opción de recompra este verano, sufrió un fuerte golpe en la rodilla durante la última semana y desde entonces no ha podido entrenarse con normalidad. Aunque puede caminar sin demasiados problemas y realizar sesiones de recuperación y fisioterapia, el dolor aumenta cuando incrementa la carga física o realiza movimientos de alta intensidad.

Precisamente ese escenario es el que más inquietud genera en el cuerpo técnico argentino. Las primeras exploraciones realizadas en Italia descartan, en principio, una lesión extremadamente grave, pero todavía no existe un diagnóstico completamente definitivo sobre el alcance exacto de la dolencia.

En Argentina siguen día a día todos los informes médicos relacionados con Nico Paz, con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, extreman toda precaución, especialmente porque el tipo de molestia que presenta puede agravarse ante cualquier impacto fuerte, choque o sobrecarga competitiva.

Nico Paz figura entre los nombres prácticamente seguros dentro de la prelista de jugadores mundialistas de Argentina. Por ello, cualquier problema físico en este tramo final de la temporada adquiere una dimensión todavía mayor. El cuerpo técnico considera al futbolista una de las piezas más prometedoras del nuevo ciclo generacional argentino.

El propio Cesc Fabregas reconoció públicamente las dudas existentes sobre su disponibilidad para la última jornada de la Serie A, donde se juega mucho el Como, con la Champions League siendo aún una opción real: «No sé si estará disponible para la última jornada, espero que sí, pero no puedo asegurarlo».

La entidad lombarda ocupa actualmente puestos europeos y se jugará gran parte de sus opciones continentales en el encuentro frente al Cremonese. Por ese motivo, existe una presión evidente para intentar recuperar cuanto antes a uno de los futbolistas más decisivos de la plantilla, un Nico Paz que está firmando una temporada sobresaliente en la Serie A, donde acumula 12 goles y 7 asistencias en 35 partidos, además de buenas actuaciones en la Copa Italia, que le han catapultado como uno de los jóvenes talentos del campeonato tasado ya en 65 millones de euros a sus 21 años.