Exámenes finales para los Erasmus del Real Madrid

El Real Madrid siempre da segundas oportunidades a quien las merece. En la recta final de la temporada, la planificación para la próxima temporada está abierta a nuevas fórmulas para tener ilusión de ganar títulos. Un proyecto en el que los cedidos aspiran a brillar lo suficiente para recibir la llamada como para regresar al Santiago Bernabéu. Un objetivo por el que han estado trabajando los cedidos, que tendrán un último examen para convencer lo suficiente de que son los elegidos para un regreso por la puerta grande.

En la palestra hay tres nombres que suenan una y otra vez en las oficinas de Valdebebas para dejar su Erasmus y volver al Real Madrid: Víctor Muñoz, Nico Paz y Endrick Felipe. Tres jugadores que se fueron en tres momentos distintos y que podrían regresar al mismo tiempo después de una fase de crecimiento donde han dado argumentos de peso para tener confianza en ellos.

Nico Paz, la joya que ilumina Italia

Nico Paz fue el primero de la lista que decidió probar suerte lejos de Madrid. Con un mediocampo rodeado de estrellas como Güler, Bellingham, Tchouaméni y compañía, en el club blanco decidieron que lo mejor para pulir el diamante argentino era salir a Europa. Así lo hizo. Se marchó a un nuevo proyecto en el Como con Cesc Fábregas en verano de 2024 a cambio de 10 millones de euros. Pero, como toda perla, el Real Madrid se reservó el 50% de los derechos del futbolista.

Desde entonces, Nico Paz ha sido la brújula de su equipo. Talento desbordando donde los haya. 19 goles y 17 asistencias desde que juega en Italia. Números de crack para un mediocentro de apenas 21 años que jugaba por primera vez en una de las cinco grandes ligas. Actualmente, está peleando por meter al Como por meterse en Champions por primera vez en su historia y se quedó a las puertas de la final de la Copa de Italia después de caer ante el Inter.

Una perfecta sintonía que Fábregas siempre ha transmitido que quiere mantener, al menos, la próxima temporada: «Le estamos llevando a otro nivel Cómo trabaja, su humildad…estoy muy tranquilo con su futuro porque entiendo muy bien cuándo un jugador tiene hambre y cabeza para convertirse en top», comentó hace unos meses su entrenador.

Para Nico Paz, la posibilidad o no de regresar al Real Madrid es algo que no quiere pensar hasta que termine la temporada: «No quiero pensar en esas cosas. Estoy 100% concentrado aquí, en Como. Quiero darlo todo en el campo. Luego, si surge la oportunidad en el futuro, ya veremos», reconoció el argentino. Tras dos años, si todo sigue su curso, cumpliría la opción de recompra de recuperarle pagando nueve millones de euros. Un traspaso más que asequible para un futbolista de su calidad con los precios que hay en el mercado.

Víctor Muñoz se divierte en Pamplona

Víctor Muñoz fue una gran sorpresa desde el principio. Con cuatro partidos en el primer equipo, el Real Madrid prefirió usar la misma fórmula que hizo con Nico. Vendió al extremo a Osasuna a cambio de cinco millones de euros, a cambio también del 50% de sus derechos. En su caso, el club blanco se reservó tres años para recomprarle a cambio de ocho millones y recuperar así el 100% del jugador.

Desde su llegada a Pamplona fue una irrupción en toda regla. Firmó partidazos contra Real Madrid y Barcelona, convirtiéndose en la estrella del equipo. Una actuación que le catapultó al interés de un Luis de la Fuente que le convocó con la Selección Española en la lista de marzo, donde marcó en su debut ante Serbia. «Lo mejor que tiene es la humildad. Sabe que acaba de llegar y tiene que seguir trabajando mucho, pero lo que ha hecho es muy importante», destacó el seleccionador. «Solo pienso en mejorar», confesó Víctor Muñoz el pasado mes de febrero.

En Osasuna reconocen que fue todo un éxito su fichaje, aunque no tienen esperanzas de poder retenerlo para quedarse con él la próxima temporada: «Ahora estamos disfrutando de él. El fútbol da muchas vueltas. Cuando vino hace siete meses, nadie esperaba que fuese convocado con la Selección. Vamos a disfrutar de él hasta final de temporada y luego ya veremos qué pasa», confesó Braulio Vázquez, director deportivo de Osasuna.

Endrick estalla en Francia

El último que se marchó fue Endrick. Ante la decisión de subir a Gonzalo al primer equipo, el brasileño apenas tuvo oportunidades en la primera parte de la temporada con Xabi Alonso y el club apostó por mandarle cedido al Olympique de Lyon en el mercado invernal. Un préstamo a corto plazo que está aprovechando de lo lindo. Siete goles y siete asistencias en 20 partidos.

Números de delantero centro que ha tirado la puerta abajo. Su última actuación de estrellato mundial fue en el examen más complicado que tenía: el Parque de los Príncipes ante el PSG. Gol y asistencia para arrollar a los de Luis Enrique y mandar un mensaje directo al Real Madrid. «Espero algún día volver a ver a Vinicius y Mbappé para ganar la Champions League y otros títulos», confesó hace unos meses Endrick.

Por su parte, el agente del futbolista: «La decisión de su futuro ya está tomada: Endrick volverá al Real Madrid al final de la temporada. Es solo una cesión. Al acabar el curso, Endrick será de nuevo jugador del Real Madrid», zanjó. Último examen para los Erasmus para terminar de convencer y volver al Real Madrid la próxima temporada.