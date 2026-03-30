Víctor Muñoz, una ganga mundial para el Real Madrid

Víctor Muñoz se ha convertido en una de las revelaciones de la temporada. El jugador de Osasuna está aprovechando su primer curso en la élite al máximo, hasta el punto de haberse ganado a pulso la llamada de Luis de la Fuente y, no contento con ello, presentar argumentos para convencer del todo al seleccionador, marcando en su primer partido como internacional con España. Los ojos de los grandes se centran en él y, lógicamente, también los de un Real Madrid que sabe que no puede dejar escapar a un futbolista que, para ellos, es una auténtica ganga.

Pasó tres años en La Masía, pero terminó de formarse en Valdebebas, donde estuvo hasta este verano. Tras cuatro temporadas, el Real Madrid le vendía el 50% de sus derechos al conjunto navarro por cinco millones y otro por objetivos, que aún no se han cumplido. La opción de recompra de los madridistas es por tres años y este mismo verano tendría que desembolsar ocho millones de euros por hacerse con la totalidad del extremo.

La gran temporada que está realizando en Osasuna ha llevado a equipos de la Premier League a preguntar por él, hasta el punto de que pudo salir en el mercado invernal. No lo hizo para no dejar tirado al equipo que le había dado la alternativa en Primera División. Incluso el Barcelona intenta enredar con el futuro del futbolista. Pero su futuro más inmediato parece ligado al Real Madrid.

Su situación actual, siendo una de las sensaciones del curso y, sobre todo, tras la llamada de España, provoca que para el Real Madrid se haya convertido en una auténtica ganga. Más aún si en junio entra entre los 26 elegidos por Luis de la Fuente para acudir al Mundial 2026, puesto que la exposición de Víctor Muñoz crecería exponencialmente.

Independientemente de que el club decida recomprarle o directamente le vendan, será un triunfo para los blancos. En el primer caso, el club debería pagar ocho millones por él, que se traducirían realmente en un coste de tres, puesto que ya ingresó cinco millones en verano por él. En el segundo, la cláusula de rescisión del futbolista es de 40 millones de euros, de los que la mitad irían al conjunto blanco.

El Mundial lo cambia todo

Aunque por el momento no hay movimientos por parte del Real Madrid, no hay que descartar la primera vía. El club puede ejecutar la cláusula de compra que le permitiría traer de vuelta a Víctor Muñoz a la capital. Sólo abonarían ocho millones de euros por un futbolista que está creciendo a pasos agigantados en El Sadar y que en esta primera convocatoria con España no está dejando indiferente a nadie.

Su recompra sería la opción más evidente si, finalmente, el delantero entra dentro de la convocatoria para el Mundial. En ese caso, su valor se dispararía y el club estaría prácticamente obligado a hacerse con un futbolista que es una ganga. Eso sí, no podría ejecutar ningún otro movimiento, salvo que fuera en forma de cesión, para no caer en lo que se considera por FIFA un traspaso puente.

En el caso de que se considere que no tiene sitio en la plantilla madridista la próxima temporada, la opción pasaría por venderle por el valor de la cláusula, que es de 40 millones. De esa manera, ingresarían 20 millones de euros por un futbolista formado en la casa, lo que pondría de nuevo de manifiesto el rendimiento económico que le dan al Real Madrid los jugadores que forman en La Fábrica.

La redención de Víctor Muñoz

Víctor Muñoz ha conseguido superar todas las expectativas que había con él en su primera temporada en Primera. Y eso que todavía no ha acabado. El futbolista lo pasó fatal en su estreno en la máxima categoría, cuando debutó el pasado curso nada más y nada menos que en un Clásico con el Real Madrid. Lo hizo fallando una ocasión clarísima que hubiera sido el empate a cuatro de los blancos en un encuentro que terminaron perdiendo.

Aquel error le ayudó a crecer. La mentalidad ha sido un factor clave en su irrupción, fijándose en el que era su entrenador por aquel entonces en el filial, Raúl González, que en su estreno falló todo y, después, se desquitó estrenándose como goleador madridista contra el Atlético en su primer derbi. El resto es historia con el que fuera el 7 madridista.

Pese a los cantos de sirena que suenan ahora con Víctor Muñoz, su proceder no cambia. De familia humilde y trabajadora, sabe que todo lo que consiga va a ser a base de trabajárselo. Así es como ha conseguido llegar hasta la Selección y así es como buscará estar en el próximo Mundial y lo que tenga que venir después.