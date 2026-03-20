Convocatoria de España: De la Fuente llama a Joan García

La convocatoria de España para los amistosos ante Serbia y Egipto tiene como gran novedad la llamada de Joan García, que entra en la terna de porteros. También ha destacado la citación de Mosquera, Barrenetxea y Víctor Muñoz. Están en la última lista antes del Mundial Carvajal y Rodrigo Hernández.

España jugará el 27 de marzo contra Serbia un encuentro amistoso en Villarreal, mientras que el 31 del mismo mes el combinado nacional jugará frente a Egipto en Cornellá. El combinado nacional regresará a Cataluña, donde no juega desde 2022, cuando disputó un amistoso ante Albania.

España-Serbia por la Finalissima

Desde el primer minuto, la Federación ha manifestado su absoluto interés en que este partido se mantenga, al considerar que da prestigio y reputación internacional en una ventana esencial en un año de Mundial. Y, además, ha trabajado intensamente para ello, como aclara el propio organismo en su comunicado con el que reacciona a la suspensión del evento.

La RFEF aclaró las distintas opciones que había propuesto en consenso con la UEFA: «España estaba dispuesta a jugar tal y como se ha señalado siempre. No ha puesto condiciones. Desde el primer momento se ha ido de la mano de UEFA para lograr un acuerdo y se han ofrecido todas las posibilidades: Albergar el partido en nuestro país, dado que existe una capacidad organizativa clave que permitiría en poco espacio de tiempo celebrarlo con éxito; celebrar el partido en sede neutral; celebrar el partido con otro formato».

Convocatoria de España