Rafa Jódar es la tormenta: logra ante Fils la victoria más importante de su carrera y alcanza la semifinal en Montreal

La imagen habla por sí misma. Puño en alto y grito al cielo de Montreal. Levanta y brama, todo al unísono, un inconmensurable Rafa Jódar que ha derrotado a Arthur Fils (7-6, 6-3) y alcanza así las semifinales en Montreal. Las primeras de su vida en un Masters 1.000. Doblega al francés y a la lluvia, que aplazó el partido un día y suspendió el mismo en el desenlace del primer set, sin miramientos. A sus 19 años se sitúa a un puesto del top 10 mundial y ya es sexto en la clasificación para las ATP Finals. Peleará con Nakashima por la final en Canadá. Show must go on.

Un déjà vu recorrió Montreal, procedente de Washington, donde Jódar y Fils ya se habían enfrentado hace apenas dos semanas. El careo estadounidense cayó del lado español y el canadiense siguió el mismo guion. Incluso idéntico resultado. No sin curvas. Fils trató de seguir el plan con el que se impuso a Jódar en el Godó hace cuatro meses. Ritmo desde el principio. Solo así puede ganarle. Pero se encuentra con un español gigante que salvó de primeras un punto de break y logró de segundas la primera rotura. Parcial de 3-0 para empezar. Así, abriendo la puerta sin preguntar.

Jódar es de los que preferiría pedir perdón a permiso. Su derecha opina igual. La pelota sale con fuego cada vez que golpea con el drive. Por momentos se asemeja a la de Alcaraz. O tal vez la ausencia de la del murciano acerque el parentesco. Sea como fuera, Jódar apaga el incendio que Fils pretendía desatar de inicio. Pero el francés se baja al barro. ‘Puedo ser más agresivo’, expresa con sus golpes. Devuelve el break y se le pone pecho palomo. Se ve capaz de tutear a Jódar.

Y ahí se iguala el partido. Lo que es el tenis. La lluvia aparece cuando Fils va más envalentonado. Paraguas en alto y todos a refugio. Jódar sale del vestuario, una hora después, con mayor frescura de ideas en el tie break definitivo. Fils fue eclipsándose entre errores no forzados y errática toma de decisiones. El set estaba en el bolsillo de Jódar que lo apuntó al servicio. La segunda manga fue hermano pequeño de la primera. Break de Jódar y rebelión de Fils que vuelve a subir el nivel hasta tutear de nuevo al madrileño.

Rafa mira a su padre, que apunta la cabeza con su dedo índice. La empresa iba de eso. De mantener la tranquilidad ante la agresividad de Fils y pasar una bola más, siempre una bola más. El francés gana sensaciones, pero no lo materializa en el marcador y Jódar sigue ahí, golpeando como un martillo. Una y otra vez. Siempre una bola más. Y en uno de sus puntos, la frustración que amagaba a Jódar se cierne sobre Fils, cuya reacción al perder el servicio es testosterónica. Estampa su raqueta contra el suelo hasta en tres ocasiones. El español ni se inmuta y cierra el partido con otra rotura. De cabeza a semifinales.