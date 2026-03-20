Oficial: España jugará contra Egipto en Cornellá el 31 de marzo

Después de mucha incertidumbre, España jugará finalmente contra Egipto el próximo 31 de marzo en Cornellá. Después de varios días marcados por los los problemas logísticos generados por la negativa de Argentina a jugar la Finalissima, finalmente los hombres de Luis de la Fuente jugarán dos amistosos en esta ventana FIFA. El primero contra Serbia en Villarreal el 27 de marzo y el segundo contra el combinado africano, que estaba previsto que se celebrase en un primer momento en Qatar.

La situación llegó a complicarse seriamente debido a los problemas de visados que afectaban al combinado egipcio, hasta el punto de que desde su entorno se daba prácticamente por perdido el encuentro. Mientras tanto, en España se trabajaba con escenarios alternativos ante la posibilidad de quedarse sin partido en esa fecha. Sin embargo, las gestiones de última hora han permitido desbloquear la situación y mantener el compromiso.

El RCDE Stadium será el escenario elegido, una sede que ya ha demostrado funcionar bien para la Selección tanto en organización como en ambiente. La decisión también encaja con la estrategia de la federación de llevar a España a diferentes territorios, apostando por una mayor cercanía con la afición en todo el país.

🙌🏻 ¡𝗩𝗼𝗹𝘃𝗲𝗺𝗼𝘀 𝗮 𝗕𝗮𝗿𝗰𝗲𝗹𝗼𝗻𝗮! 🏟️ España y Egipto se enfrentarán el próximo 𝟯𝟭 𝗱𝗲 𝗺𝗮𝗿𝘇𝗼 en el 𝗥𝗖𝗗𝗘 𝗦𝘁𝗮𝗱𝗶𝘂𝗺. 🔗 Más detalles: https://t.co/IwBAUMBefm#VamosEspaña pic.twitter.com/6saJwrsYzF — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) March 19, 2026

España, feliz en Cataluña

La selección ha encontrado históricamente en Cataluña un lugar habitual para disputar partidos, tanto oficiales como amistosos. En total, ha jugado en 20 ocasiones en esta comunidad autónoma. Barcelona ha sido el principal punto de referencia, especialmente con el Camp Nou como escenario de grandes noches, incluyendo encuentros de clasificación que registraron llenos absolutos.

En los últimos años, Cornellà ha ganado protagonismo. El precedente más reciente es el España-Albania de 2022, un partido que dejó buenas sensaciones por la respuesta del público. En conjunto, España ha disputado más de una decena de partidos en Cataluña, con un balance positivo y una afición que siempre ha respondido.