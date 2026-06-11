José Manuel Soto tras ser el primer expulsado de la final de ‘Supervivientes 2026’: ”¿Cuándo hay elecciones en España?»

Tras casi 100 días de intensa y exigente aventura, ha llegado la hora de la verdad para Alba Paul, Alvar Seguí, Maica Benedicto y José Manuel Soto, flamantes finalistas de Supervivientes 2026. Los cuatro han luchado por alcanzar la gloria y los 200.000 euros de premio en la gran final del reality que Jorge Javier Vázquez y María Lamela han conducido desde Madrid.

Los cuatro finalistas han aterrizado en helicóptero en los estudios de Mediaset España, y han enfrentado, a lo largo de la noche, a un triple televoto, a dos juegos clasificatorios –el segundo de ellos el más extenso de la historia del formato– que se ha llevado a cabo en aproximadamente 1.500 metros cuadrados y a emocionantes reencuentros familiares.

Recordemos que, tras lograr Alvar la inmunidad como ganador del último juego de líder disputado en la semifinal de la semana anterior, Alba, Maica y Soto estaban nominados para la primera expulsión de la noche, cuando los finalistas estaban al pie del helicóptero que les había llevado a los estudios de Mediaset España.

Tras hacer el alegato por su salvación, Alba, Maica y Soto se han enfrentado al veredicto de la audiencia en la primera votación de la noche. Alba ha sido la primera en salvarse. La ha seguido Maica, por lo que, el cuarto finalista y primer expulsado de la noche ha sido José Manuel Soto.

«Estoy muy agradecido por haber llegado hasta aquí. No ha sido fácil estar alejado de la familia. Estoy feliz, creo que la decisión es justa», ha dicho Soto nada más saber el veredicto del público.

El paso de Soto (con 65 años) por Honduras ha estado marcado por una profunda transformación que ha ido mucho más allá de lo puramente físico. Conocido en los últimos años por sus constantes y encendidos debates políticos en redes sociales, el artista sorprendió a la audiencia al derrumbarse en la palapa, admitiendo con los ojos vidriosos que acudía al programa porque se consideraba una «víctima de sus propios excesos verbales».

Cuando ha entrado en el plató de Supervivientes 2025, Jorge Javier Vázquez le ha pedido a Soto una primera pregunta que tuviera muchas ganas de hacer tras estar tres meses fuera. «¿Cuándo hay elecciones en España?», ha dicho el cantante: «De momento, en 2027», ha respondido Vázquez.