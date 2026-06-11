¿Por qué el helicóptero de ‘Supervivientes 2026’ vuela de día en la final?

La gran final de Supervivientes 2026 arrancará, como es habitual cada año, con la llegada de los cuatro finalistas a los exteriores de los estudios de Mediaset España en helicóptero. Se trata de uno de los momentos más especiales de cada temporada, como lo son los saltos al llegar a Honduras. Ese ritual significa que comienza una de las noches más especiales del año y que más audiencia reúne en torno a la televisión, por lo que todo está medido al milímetro para que no haya ningún fallo. En mitad de esa expectación, es habitual que la audiencia se pregunte por qué el helicóptero llega al parking a plena luz del día y con el sol todavía brillando, cuando la final comienza pasadas las 22 h en la península, momento en el que ya está anocheciendo en Madrid, algo que llama la atención.

Es habitual que las redes sociales se llenen de dudas, llegando a decir que la final está grabada y que no merece la pena votar al ganador, pero lo cierto es que no tiene nada que ver. Sí es cierto que la llegada de los finalistas es grabada durante la tarde, pero el resto de la gala, con los juegos, las votaciones y la entrada al plató para entregar el cheque al ganador, es en riguroso directo. La explicación a este movimiento no depende ni de la productora ni de Telecinco, que tienen que seguir unas normas de seguridad para no poner en riesgo ni a los concursantes ni al equipo de técnicos, productores y redactores que trabajan en el programa.

Desde el programa suelen explicar cada año que esto se debe al protocolo estipulado por la AESA, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Por norma general, no está permitido que helicópteros vuelen una vez que se marcha la luz, algo a lo que estamos acostumbrados, por desgracia, en temporada de incendios, cuando escuchamos que los medios aéreos dejan de trabajar durante la noche y no vuelven a hacerlo hasta la mañana siguiente.

Esa es la regla por la que Supervivientes debe grabar la llegada de los concursantes cuando todavía se está a plena luz del día. Mediaset y la productora del programa deben pedir permiso para realizar este vuelo, teniendo en cuenta que Fuencarral, donde se encuentran los estudios de Telecinco, está a apenas 11 kilómetros del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, por lo que su recorrido y horario están medidos al milímetro para no molestar a ningún avión que aterrice o despegue del aeropuerto.

Como es habitual, Jorge Javier Vázquez dará la bienvenida a España a los finalistas desde el plató en un falso directo. Esta grabación suele realizarse entre las 20 h y las 21 h, siempre en un periodo de tiempo (minutos) en el que pueden escenificar su llegada a Madrid desde el cielo y grabar el aterrizaje. Una vez que se ha emitido la parte grabada, la gala retomará con total normalidad en riguroso directo, siendo grabados apenas unos minutos que se verán al comienzo.

Recuerda que ya puedes votar por el ganador de Supervivientes en la encuesta de Happy FM, que ya acumula miles de votos y gracias a la que podemos tener una idea de qué ocurrirá esta noche.

Los helicópteros pueden volar de noche, pero con muchos requisitos

En algunos casos es posible que este tipo de aeronaves puedan salir en noche cerrada, aunque los requisitos son muchos y en pocas ocasiones se dan. Se pide, además, un tipo de nave específico y que el piloto conozca el terreno desde el que despegará y en el que aterrizará, además de que su ruta no pase por ciudades y núcleos grandes de población.

En el caso del helicóptero de Supervivientes, tiene que sobrevolar un barrio residencial en el que hay miles de viviendas, carreteras y todo tipo de obstáculos como cables, farolas, etc. De esta manera, aterrizar en plena noche en el parking de Mediaset sería un riesgo enorme.