Encuesta: ¿Quién será el ganador de ‘Supervivientes 2026’, según los lectores de Happy FM?

Supervivientes 2026 está a tan sólo tres días de su gran final, siendo este martes la última noche de los concursantes en Honduras. Antes de conseguir el premio de 200.000 euros, deberán cerrar su etapa en Honduras después de más de tres meses allí. Alba Paul, Alvar Seguí, Maica Benedito y José Manuel Soto son los cuatro finalistas de esta edición que ha estado llena de incidentes y dureza, pero también de grandes momentos y de amistades que han nacido en este programa. Ya puedes votar en la encuesta que encuentras arriba por el concursante que quieres que gane esta edición. ¿Cuál es tu favorito?

Antes de comenzar a pensar en el cheque, los finalistas tienen todavía dos últimas misiones en Honduras. En ellos, uno podrá asegurarse un puesto en la última votación de la noche, mientras que sus otros compañeros tendrán que superar pruebas y otras votaciones del público antes de entrar al plató y ser uno de los dos que espere a la victoria junto a Jorge Javier Vázquez.

‘El veredicto de Poseidón’: El collar que vale una final

La gran prueba de la noche será el juego de líder definitivo, titulado El veredicto de Poseidón. Su importancia es enorme, puesto que el ganador quedará exento de la nominación y se asegurará su puesto en la terna final, mientras que los otros tres concursantes quedarán en peligro de expulsión inmediata nada más arrancar la última gala en Madrid, según bajen del helicóptero en el exterior de los estudios de Mediaset.

Para lograrlo, deberán superar un circuito de obstáculos infernal entre el mar y la arena transportando dos bolas pesadas. En la estación final, la tranquilidad será clave: tendrán que mantener el equilibrio absoluto hasta meter las esferas en los agujeros de una mesa de madera. Quien lo consiga, se coronará con el collar más valioso de la edición.

‘La última ofrenda’ y las lágrimas de la Palapa

Antes de abandonar los Cayos Cochinos, los concursantes tendrán que ponerse manos a la obra en el último juego de recompensa:

Resistencia sobre el agua: En La última ofrenda, se colgarán de una estructura triangular en el mar sostenidos solo por una cuerda. A medida que pasen los minutos, la pendiente aumentará de forma brutal, tirando a los más débiles al agua. El ganador disfrutará de su plato de comida favorito antes de regresar a España. Se trata de un último capricho, que será muy especial, puesto que es su último recuerdo en Honduras.

En La última ofrenda, se colgarán de una estructura triangular en el mar sostenidos solo por una cuerda. A medida que pasen los minutos, la pendiente aumentará de forma brutal, tirando a los más débiles al agua. El ganador disfrutará de su plato de comida favorito antes de regresar a España. Se trata de un último capricho, que será muy especial, puesto que es su último recuerdo en Honduras. Las cartas del pasado: La última reunión en la palapa promete emocionar a las redes sociales. Los cuatro aspirantes leerán las cartas que escribieron a su ‘yo del futuro’ antes de arrancar el concurso, haciendo un balance real de lo aprendido tras 97 días de aislamiento.

Para rematar la noche, Aratz Lakuntza, el último expulsado que se ha quedado con la miel en los labios de la gran final de Supervivientes 2026, entrará en el plató de Telecinco para ajustar las cuentas pendientes de la convivencia.