‘Supervivientes 2026’: ¿quiénes son los cuatro finalistas de la edición?

Supervivientes 2026 tiene los días contados, literalmente. El popular formato de supervivencia regresó al prime time de Telecinco la pasada noche del 7 de junio, y lo hizo con el objetivo de emitir una nueva gala de Conexión Honduras. Capitaneado por Sandra Barneda, el público tuvo la oportunidad de ver todo lo acontecido en la isla durante las últimas horas. Y es que, además de ver también la llegada de Claudia Chacón a plató, se reveló el nombre del nuevo expulsado de la semana. Un tenso momento en la Palapa que puso a Alba Paul, Aratz Lakuntza y Maica Benedicto con las emociones a flor de piel.

Ninguno de los nominados sabía que uno de ellos diría adiós esa noche. Pues, aunque saben que la gran final está cerca, desconocen que será en la gala del próximo 11 de junio. Así pues, la situación fue revelada y el público dictaminó sentencia. Maica Benedicto fue la primera salvada de la noche. Por lo tanto, todo quedaba entre Alba Paul y Aratz Lakuntza. Uno de ellos se ha despedido oficialmente de Honduras y, con ello, se ha cerrado oficialmente la lista de finalistas.

¿Quiénes son los finalistas de ‘Supervivientes 2026’?

Ambos amigos han tenido que enfrentarse juntos al televoto. Una situación muy complicada que no querían experimentar. Pero, en ocasiones, no hay opciones. Así pues, el expulsado de la noche fue Aratz Lakuntza. Un adiós que ha recibido entre lágrimas y con el cariño de sus compañeros de concurso. «Ha sido un lujo y un privilegio ver cómo has disfrutado; te asoma el espíritu de Supervivientes por cada poro. Has dejado el listón muy alto, tu afán de superación y perseverancia nos ha dejado la boca abierta a todos», le dijo María Lamela, la presentadora.

Asimismo, a lo largo de la gala, los concursantes fueron recibiendo la noticia de que eran finalistas. Y es que, con la expulsión de Aratz Lakuntza, todo quedaba claro. Alvar Seguí, José Manuel Soto, Maica Benedicto y Alba Paul son los concursantes finalistas de Supervivientes 2026. Uno de ellos será el gran ganador de la edición. Por ello, y con las horas contadas para su regreso a España, Sandra Barneda quiso decirles unas palabras.

«Tan solo os quedan 48 horas de aventura. El martes vamos a cerrar la Palapa, pero antes vais a tener que enfrentaros al último juego de líder de Supervivientes, el más importante de todos porque el que consiga el collar, conseguirá un pase directo a la final que se celebrará el jueves en España y no tendrá que someterse al primer televoto. Mucha suerte a todos, lo habéis conseguido, sois los cuatro finalistas», comunicó la presentadora.