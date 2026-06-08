‘Supervivientes 2026’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, domingo 7 de junio?

La pasada noche del 7 de junio, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva entrega de Supervivientes 2026. Mediante la emisión de Conexión Honduras, los espectadores tuvieron la oportunidad de ver todo lo acontecido en la isla durante las últimas horas, que no ha sido poco. Y es que, con la gran final a las puertas, las emociones entre los supervivientes están a flor de piel. Nadie quiere irse a estas alturas de la edición, pero, anoche, hubo una nueva expulsión. De las más dolorosas, quizás, puesto que la gran final del reality se celebrará el próximo jueves, 11 de junio.

Tras la expulsión de Claudia Chacón, en la gala del pasado jueves, el público ha tenido la oportunidad de ver cómo los concursantes han hecho frente a sus últimos días en Honduras. Con un 64,1% frente a un 35,9%, la concursante salvada fue Maica Benedicto. Por lo tanto, y para sorpresa de todos, Chacón tuvo que decir adiós. Así pues, los nuevos nominados han tenido que pasar sus días con muchos nervios. Y es que Maica, Alba y Aratz se estaban jugando el pase a la final. Pero, ¿quién ha tenido que regresar a España a pocos días de tocar la victoria? ¡Esto es lo que ha sucedido!

¿Quién fue el concursante expulsado ayer, 7 de junio, en ‘Supervivientes 2026’?

Maica Benedicto fue la primera salvada por la audiencia de ‘Supervivientes 2026’ y, por tanto, la primera finalista oficial. La expulsión estaba entre Alba Paul y Aratz, que no podían contener la emoción al saber que uno de los dos debía abandonar el programa y quedarse a las puertas de la final. María Lamela anuncia que Aratz es el expulsado y Alba se salva. El ya exconcursante no ha podido evitar romper a llorar al recibir bonitas palabras por parte de sus compañeros de ‘Supervivientes 2026’.