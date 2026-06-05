‘Supervivientes 2026’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, jueves 4 de junio?

La pasada noche del 4 de junio, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva entrega de Supervivientes 2026. El programa se encuentra en su gran recta final y se empieza a notar. El número de concursantes que se encuentran en Honduras ha disminuido notablemente. Pues, la organización ha realizado varias expulsiones sorpresa a lo largo de la edición. Una situación que se pudo comprobar, recientemente, con Borja Silva. Y es que el joven tuvo que despedirse de la edición tras la elección del público en el televoto. Sin embargo, las emociones no han acabado aquí. Pues, en la gala de anoche hubo un nuevo adiós.

Tras la salvación de Aratz Lakuntza en el último programa de Supervivientes: Tierra de Nadie, todo quedaba entre Claudia Chacón y Maica Benedicto. Las amigas han tenido que ponerse en manos de la audiencia, pues ambas se encontraban nominadas. Una situación muy complicada, pues con la expulsión de una, la otra se quedaría sin su mayor pilar en la isla. Y es que, a estas alturas de la edición, cualquier apoyo es necesario. Sin embargo, una de ellas ha dicho adiós de manera oficial. ¡Esto es lo que ha sucedido!

¿Quién fue el concursante expulsado ayer, 4 de junio, en ‘Supervivientes 2026’?

Jorge Javier leyó el resultado de las votaciones y confirmó que la audiencia había tomado una clara decisión. Con un 64,1% frente a un 35,9%, la concursante salvada era Maica Benedicto. Eso convertía automáticamente a Claudia Chacón en la expulsada de la noche por votación popular.