‘Supervivientes 2026’: ¿quién fue el concursante salvado ayer, martes 2 de junio?

La pasada noche del 2 de junio, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva emisión de Supervivientes 2026. Mediante la conexión de Tierra de Nadie, presentada por Ion Aramendi, el público tuvo la oportunidad de ser conocedor de todo lo acontecido en la isla durante los últimos días, que no ha sido poco. Y es que, con solo seis concursantes en Honduras, cualquier movimiento puede ser el definitivo. No hay margen para el error, por lo que hay que ir a por todas. Es más que evidente que nadie se quiere ir a estas alturas del concurso.

Como cada martes, la audiencia del formato tuvo la oportunidad de ver una nueva ceremonia de salvación. Una un poco diferente, pues solo había tres nominados. Desde la expulsión de Borja Silva, el pasado domingo, los nervios han ido en aumento entre los participantes. Pero, anoche, eran Aratz Lakuntza, Claudia Chacón y Maica Benedicto los que se disputaban su permanencia en el concurso. Realizamos un repaso de lo sucedido.

¿Quién ha sido el concursante salvado ayer, 2 de junio, en ‘Supervivientes 2026’?

Antes de dar inicio a la ceremonia de salvación, el programa mostró a la audiencia cómo iban los porcentajes ciegos: 46,4%, 28,9% y 24,7%. De esta manera, se pudo ver cómo el público tenía claro a quién quería salvar, pero el nombre del salvado se reveló minutos después.

Subidos a la plataforma ubicada sobre el mar, los nominados caerían al agua si la presentadora, María Lamela, cortaba su cuerda. Así pues, la primera en caer por el tobogán fue Maica Benedicto. Por lo tanto, la participante continúa nominada de cara a la gala del próximo jueves. Una situación que dejaba a Aratz Lakuntza y a Claudia Chacón con las emociones a flor de piel. Pues, uno de ellos sería el salvado.

«Supondría bastante shock porque al final he estado estos casi 100 días compartiendo mi tiempo con ella, y sería muy duro. Me gustaría llegar con ella hasta la final. No sé, estoy muy nerviosa», comentó Claudia. Y es que, si caía por el tobogán, tendría que disputarse su concurso con su gran amiga. Pero, ¿quién fue el salvado? Pues, sin ánimos de alargar más la situación, se reveló que el salvado era Aratz Lakuntza.

Una gran sorpresa para todos, pues Claudia Chacón estaba siendo imbatible hasta ahora. Las nominadas, al conocer que se tendrían que batir en duelo por su permanencia en el formato, no pudieron evitar tirarse en la arena y llorar juntas. Al fin y al cabo, la situación es clara: una de las dos abandonará Honduras de manera definitiva.