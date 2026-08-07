Hoy, 7 de agosto de 2026, los cielos en toda la provincia de Bilbao amanecerán cubiertos con nubes bajas, fenómeno que dará paso a un día más despejado a medida que avancen las horas. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables o bajarán ligeramente, mientras que las máximas aumentarán, especialmente en el sureste. Un viento flojo del norte acompañará este clima. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo despejado y ambiente cálido

El cielo de Bilbao se despereza lentamente, ofreciendo esta mañana un panorama casi despejado que promete un día soleado. Las temperaturas comenzarán en un agradable 17 grados, con la sensación térmica que se aventurará a los 29 en su punto más alto. La humedad, aunque perceptible, no alcanzará niveles agobiantes, por lo que el ambiente se mantendrá cómodo. El viento soplará desde el noreste, suave y constante, aportando frescura a la calidez de la jornada.

Ya por la tarde, el sol brillará intensamente, llevando el termómetro hasta un máximo de 29 grados. La brisa, ligera con rachas que no superarán los 8 km/h, permitirá disfrutar de un clima ideal para pasear. Sin ningún riesgo de lluvia en la tarde-noche, los bilbaínos podrán aprovechar las horas de luz, desde el amanecer a las 07:08 hasta la caída del sol a las 21:25, ideal para hacer planes al aire libre antes de que la noche cierre el telón de un día radiante.

Ambiente húmedo con lluvias y viento en Baracaldo

La mañana en Baracaldo despierta con un ambiente cargado de humedad y nubes amenazantes que presagian cambios en el tiempo. A medida que avanza la jornada, el viento empieza a soplar con fuerza, mientras que las temperaturas rondan entre 16 y 27 grados, creando una sensación térmica que oscila notablemente.

Contrario a la calma matutina, la tarde traerá consigo lluvias y rachas de viento que pueden superar los 30 km/h, acentuando la inestabilidad. Con una humedad que alcanzará niveles elevados, es recomendable no olvidar el paraguas y mantener la chaqueta a mano para enfrentar este día tan variable.

Guecho: cielo despejado y ambiente cálido

El día en Guecho amanece con un cielo completamente despejado y temperaturas que rondan los 18 grados. Con la salida del sol a las 07:08, la jornada promete ser cálida, alcanzando una máxima de 26 grados por la tarde. La humedad, aunque variable, se mantendrá entre un 60% y un 90%, lo que le dará al ambiente una sensación algo pesada, especialmente en las horas más cálidas.

A lo largo de la mañana y tarde, se espera un viento moderado de hasta 15 km/h, sin rachas que superen los 30 km/h, lo que mantendrá el aire fresco y agradable. La jornada se desarrollará sin probabilidades de lluvia y con más de 14 horas de luz hasta que el sol se oculta a las 21:26. Por lo tanto, es una excelente oportunidad para disfrutar del día al aire libre.

Santurce: ambiente agradable con sol y viento

El tiempo se presenta estable durante la mañana y la tarde, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 26 grados. Aunque el cielo puede mostrar algunas nubes, no se anticipa lluvia y el viento soplará suavemente, ofreciendo un ambiente agradable para disfrutar del día.

Es un momento idóneo para pasear por las calles, aprovechando la calidez del sol y la suavidad del viento. Una buena oportunidad para salir a hacer actividades al aire libre y disfrutar de un ambiente tranquilo en la ciudad.

Cielo despejado y sol radiante en Basauri

Esta jornada en Basauri amanecerá con cielos claros y un ambiente fresco que hará sentir una temperatura mínima de 16 grados. A medida que avance el día, el sol se mantendrá radiante, llevando la temperatura a un máximo de 29 grados. La brisa será suave, rondando los 5 km/h, lo que hará que la sensación térmica sea agradable. Para disfrutar de este hermoso día, se recomienda llevar ropa ligera y protegerse del sol, ideal para dar un paseo o disfrutar al aire libre.