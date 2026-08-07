Si tienes pensado salir durante el fin de semana, o de hecho, estás de vacaciones y buscas planes para irte con el coche a disfrutar del día, no olvides que es importante tener combustible suficiente para cualquier desplazamiento de modo que se hace imprescindible saber cuál es el precio de la gasolina hoy viernes 7 de agosto y dónde están las gasolineras más baratas de Madrid.

Lo cierto es que ya estamos más que acostumbrados a ver cómo los precios suben o bajan no sólo en función del momento en el que repostemos, también de la ubicación. Y aunque muchos van directos a las gasolineras low cost, lo cierto es que precisamente dependiendo de dónde estés, puede que si te desplazas unos pocos kilómetros veas que ahorras en el precio final tras llenar el depósito incluso en una estación de servicio «de toda la vida». No olvidemos además que la rebaja para el carburante este mes de agosto, es de 10 céntimos el litros, es decir 5 céntimos menos de lo que se rebajaba en julio, de modo que conviene estar atentos y saber bien dónde repostamos a partir de los datos que reporta a primera hora, el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica.

Precio de la gasolina hoy 7 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Con los datos reportados por las propias gasolineras, estas son según el Geoportal, las más baratas en Madrid a primera hora:

Gasolina 95

Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.549 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: . Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.549 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . Plenergy . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: 1.569 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: . Área 117 – Valdemoro . Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.569 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.579 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: . T9 . Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.579 €/l .

. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: . Plenergy . Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: 1.579 €/l .

. Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: . T9 . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.579 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.579 €/l .

. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: . Petroprix . Valdemoro. Avenida Madrid, 5. Precio: 1.579 €/l .

. Valdemoro. Avenida Madrid, 5. Precio: . Plenergy . Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.579 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.589 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.589 €/l .

. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n (Ciudad Loranca). Precio: 1.589 €/l .

. Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n (Ciudad Loranca). Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1.589 €/l .

. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: . Alcampo . Colmenar Viejo. Calle Tejera, 2. Precio: 1.589 €/l .

. Colmenar Viejo. Calle Tejera, 2. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Fragua, 16. Precio: 1.589 €/l .

. Móstoles. Calle Fragua, 16. Precio: . Morafuel . Moraleja de Enmedio. Calle Roble, 6. Precio: 1.589 €/l .

. Moraleja de Enmedio. Calle Roble, 6. Precio: . Petroprix . Colmenar Viejo. Avenida de los Reyes, 2. Precio: 1.589 €/l .

. Colmenar Viejo. Avenida de los Reyes, 2. Precio: . Lavaplus . Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.589 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: . Ballenoil . Colmenar Viejo. Calle Tomillo, 4. Precio: 1.589 €/l .

. Colmenar Viejo. Calle Tomillo, 4. Precio: . Plenergy . Moraleja de Enmedio. Avenida de Fuenlabrada, 49. Precio: 1.589 €/l .

. Moraleja de Enmedio. Avenida de Fuenlabrada, 49. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.599 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Gasolinera Getafe . Getafe. Avenida Arcas del Agua, s/n. Precio: 1.599 €/l .

. Getafe. Avenida Arcas del Agua, s/n. Precio: . T9. Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: 1.599 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.669 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: . E.Leclerc . Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.709 €/l .

. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: . Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.729 €/l .

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.739 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.744 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . Loucos A.S. El Toro . Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,230. Precio: 1.755 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,230. Precio: . BP Puente Arce 365 . Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,4. Precio: 1.759 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,4. Precio: . Alcampo . Colmenar Viejo. Calle Tejera, 2. Precio: 1.759 €/l .

. Colmenar Viejo. Calle Tejera, 2. Precio: . BP Dualez 365 . El Álamo. Carretera M-404, km 4,950. Precio: 1.769 €/l .

. El Álamo. Carretera M-404, km 4,950. Precio: . BP San Peter 365 . Madrid. Autovía A-3, km 11,2. Precio: 1.769 €/l .

. Madrid. Autovía A-3, km 11,2. Precio: . Confort Auto . La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: 1.769 €/l .

. La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: . BP Taraza 365 . Leganés. Calle Marc Gené, 2. Precio: 1.769 €/l .

. Leganés. Calle Marc Gené, 2. Precio: . BP La Gavia 365 . Madrid. Avenida Gran Vía del Sureste, 60. Precio: 1.769 €/l .

. Madrid. Avenida Gran Vía del Sureste, 60. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n (Ciudad Loranca). Precio: 1.779 €/l .

. Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n (Ciudad Loranca). Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1.779 €/l .

. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: . Cepsa Ciudad del Automóvil 365 . Leganés. Calle Carlos Sainz, 2. Precio: 1.779 €/l .

. Leganés. Calle Carlos Sainz, 2. Precio: . Shell Atalayuela 365 . Madrid. Calle Guadalcanal, 36. Precio: 1.779 €/l .

. Madrid. Calle Guadalcanal, 36. Precio: . Cepsa Mayorazgo 365 . Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: 1.779 €/l .

. Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: . Cepsa Vallecas-La Atalayuela 365 . Madrid. Carretera Villaverde a Vallecas, km 248. Precio: 1.789 €/l .

. Madrid. Carretera Villaverde a Vallecas, km 248. Precio: . Shell Ricardo Tormo 365 . Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: 1.789 €/l .

. Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: . Confort Auto . Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.789 €/l .

. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: . Cepsa A4 Pinto 365 . Pinto. Calle Coto de Doñana, 1. Precio: 1.799 €/l .

. Pinto. Calle Coto de Doñana, 1. Precio: . Shell . Alcorcón. Calle Polvoranca, 158. Precio: 1.799 €/l .

. Alcorcón. Calle Polvoranca, 158. Precio: . Cepsa San Fernando 365 . San Fernando de Henares. Calle Cerrajeros, 2. Precio: 1.799 €/l .

. San Fernando de Henares. Calle Cerrajeros, 2. Precio: . Repsol. Madrid. Calle Abetal, 8. Precio: 1.815 €/l.

Diésel

T9 . Fuenlabrada. Carretera M-506, km 16,3. Precio: 1.649 €/l .

. Fuenlabrada. Carretera M-506, km 16,3. Precio: . Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.649 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . Ballenoil . Fuenlabrada. Calle Constitución, 81. Precio: 1.649 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Constitución, 81. Precio: . Petroprix . Fuenlabrada. Avenida de la Cantueña, 8. Precio: 1.649 €/l .

. Fuenlabrada. Avenida de la Cantueña, 8. Precio: . Petroprix . Fuenlabrada. Calle Constitución, 100. Precio: 1.649 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Constitución, 100. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 69. Precio: 1.649 €/l .

. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 69. Precio: . Ballenoil . Algete. Calle de la Pelaya, 1. Precio: 1.669 €/l .

. Algete. Calle de la Pelaya, 1. Precio: . Plenergy . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: 1.669 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: . Ballenoil . Paracuellos de Jarama. Camino San Miguel, 1. Precio: 1.679 €/l .

. Paracuellos de Jarama. Camino San Miguel, 1. Precio: . Gasolinera Getafe . Getafe. Avenida Arcas del Agua, s/n. Precio: 1.689 €/l .

. Getafe. Avenida Arcas del Agua, s/n. Precio: . Ballenoil . Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: 1.689 €/l .

. Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: . Ballenoil . Madrid. Calle Sinfonía, 9. Precio: 1.689 €/l .

. Madrid. Calle Sinfonía, 9. Precio: . Plenergy . Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: 1.689 €/l .

. Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: . Ballenoil . Madrid. Calle Reus, 13. Precio: 1.689 €/l .

. Madrid. Calle Reus, 13. Precio: . Family Energy . Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: 1.689 €/l .

. Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: . Ballenoil . Getafe. Calle Islas Cíes, 1. Precio: 1.689 €/l .

. Getafe. Calle Islas Cíes, 1. Precio: . Petroprix . Madrid. Calle Secoya, 12. Precio: 1.689 €/l .

. Madrid. Calle Secoya, 12. Precio: . Confort Auto . Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.698 €/l .

. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: . Ballenoil . Getafe. Carretera Madrid-Toledo, km 12. Precio: 1.699 €/l .

. Getafe. Carretera Madrid-Toledo, km 12. Precio: . Ballenoil . Getafe. Calle Franklin, 1. Precio: 1.699 €/l .

. Getafe. Calle Franklin, 1. Precio: . Carbugal Fuenlabrada . Fuenlabrada. Calle Arganza, 5. Precio: 1.699 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Arganza, 5. Precio: . Lavaplus . Base Aérea. Carretera de la Base, s/n. Precio: 1.699 €/l .

. Base Aérea. Carretera de la Base, s/n. Precio: . Solner . Alcorcón. Calle Telecomunicaciones, 2. Precio: 1.699 €/l .

. Alcorcón. Calle Telecomunicaciones, 2. Precio: . Petroprix . Getafe. Calle Herreros, 1. Precio: 1.699 €/l .

. Getafe. Calle Herreros, 1. Precio: . Beroil Las Rosas. Madrid. Calle Sofía, 36. Precio: 1.699 €/l.

Con los listados que te acabamos de mostrar, ya sabes dónde se ubican las gasolineras más baratas de Madrid, tanto en la zona de la capital como municipios cercanos, pero sabiendo que esos precios pueden cambiar aunque sean un poco a lo largo del día, puedes entrar tú mismo en el Geoportal y filtrar más la búsqueda o ver cómo se han actualizado. Además, puedes ver los resultados con listas como estas, pero si te fijas puedes ver un mapa como este que te dejamos a modo de ejemplo a continuación, en el que ubicar de manera más detallada las gasolineras y en función de dónde vivas o donde te encuentres con el coche.