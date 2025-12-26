Es muy simple pero pocos españoles lo tienen en cuenta: el eficaz truco para ahorrar gasolina en invierno

En invierno el consumo de gasolina sube casi sin que te des cuenta. El frío afecta al motor, a la batería, a los neumáticos y a la forma de conducir. A eso se suma el uso de la calefacción, los trayectos cortos y los arranques en frío, muy habituales en el día a día.

Lo curioso es que el gesto que más ayuda a reducir el gasto no tiene que ver con pasar frío ni con apagar la calefacción. En este artículo nos centramos en el truco más sencillo y efectivo para ahorrar gasolina en invierno y en otros ajustes prácticos que recomiendan mecánicos y expertos en eficiencia automovilística.

El truco para ahorrar gasolina en invierno

El truco está en cómo empiezas a conducir. Arrancar el coche y ponerte en marcha con suavidad, sin dejarlo largos minutos al ralentí, es una de las formas más eficaces de reducir el consumo en invierno.

Cuando el motor está frío, consume más combustible. Dejar el coche parado esperando a que se caliente no mejora esa situación. Al contrario, gastas gasolina sin avanzar y retrasas el momento en el que el motor alcanza su temperatura de funcionamiento óptima. Los vehículos actuales están diseñados para iniciar la marcha casi de inmediato.

Lo recomendable es arrancar, esperar unos segundos para que el aceite empiece a circular y comenzar a conducir de forma tranquila. Sin acelerones, sin subir mucho de revoluciones y sin exigir potencia en los primeros minutos. Así el motor se calienta antes, se lubrica mejor y funciona de forma más eficiente.

Este hábito también reduce el desgaste mecánico y las emisiones contaminantes. Además, evita un consumo inútil muy común en invierno, cuando muchos conductores mantienen el coche encendido solo para calentar el interior.

La calefacción no es el problema, ya que utiliza el calor residual del motor y su impacto en el consumo es mínimo. El verdadero ahorro está en no prolongar el ralentí y en una conducción suave desde el comienzo.

Otros consejos sencillos para gastar menos en calefacción

Una vez aplicas ese gesto básico, hay otros detalles que mucho en el consumo durante los meses fríos.

Evita trayectos muy cortos siempre que puedas. En frío, son los que más gasolina gastan por kilómetro.

Ajusta la calefacción a una temperatura razonable, entre 20 y 21 grados , suficiente para ir cómodo y atento.

, suficiente para ir cómodo y atento. Usa la recirculación de aire al principio para calentar antes el habitáculo y desactívala después.

Conduce con marchas largas y evita aceleraciones bruscas hasta que el motor esté caliente.

Mantén la presión correcta de los neumáticos. El frío hace que pierdan presión y aumenta el consumo.

Apaga la luneta térmica y los asientos calefactables cuando ya no sean necesarios.

Revisa la batería. En invierno trabaja peor y un mal estado puede aumentar el gasto energético.

Conviene tener en cuenta que el consumo sube en invierno aunque hagas todo bien. El aire frío es más denso, el motor tarda más en rendir al máximo y la eficiencia general puede caer hasta un 15 %. Pero eso no significa que no puedas reducir parte de ese sobrecoste.