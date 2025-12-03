Qué es peor el diésel low cost o la gasolina: la OCU dicta sentencia

Muchos conductores siguen convencidos de que repostar en una gasolinera low cost es arriesgado, ya que, supuestamente, la gasolina y el diésel son de peor calidad. Pero, ¿que hay de cierto en esta afirmación? La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha realizado un análisis de calidad en los combustibles que se venden en las estaciones de servicio. Las conclusiones son claras: todos los combustibles analizados cumplen la normativa actual, por tanto, puedes repostar con total tranquilidad en cualquier gasolinera y ahorrar entre 10 y 20 céntimos por litro.

«Para un repostaje de 70 litros de diésel, el ahorro medio entre acudir a una gasolinera de hipermercado (con el servicio automatizado) frente a una gran cadena es de 10,50 euros de media; y de 9,10 si se reposta en una gasolinera low cost».

¿La gasolina barata es perjudicial para el vehículo?

En España existen 12.685 estaciones de servicio, dominadas por grandes distribuidores como Repsol (3.235 estaciones), Moeve (1.435) y BP (691). La OCU clasifica las estaciones analizadas en cuatro grupos:

Grandes cadenas: Campsa, Galp, Repsol, Moeve, Petronor y Shell.

Precio medio: 1,53 € (gasolina) y 1,47 € (diésel).

Cadenas medianas: Agla, AN Energéticos, Avia, Meroil, Q8, Tamoil o Valcarce. Precio medio: 1,45 € (gasolina) y 1,38 € (diésel).

Low cost: cadenas que reducen costes mediante autoservicio, como Ballenoil, Easygas, Gasexpress, Plenergy, Petronieves o Petroprix. Precio medio: 1,43 € (gasolina) y 1,34 € (diésel).

Súper e hipermercados: estaciones como Alcampo, BonÀrea, Carrefour, Bonpreu o Eroski, que lideran habitualmente la clasificación de precios bajos.Precio medio: 1,40 € (gasolina) y 1,32 € (diésel).

Cuando estas diferencias se llevan a un escenario real (por ejemplo, un repostaje de 70 litros) el ahorro es considerable. En diésel, repostar en un hipermercado en lugar de en una gran cadena supone 10,50 € de ahorro, mientras que hacerlo en una low cost reduce la factura en 9,10 €. En gasolina 95, el ahorro es de 9,10 € en hipermercado y 7 € en low cost. Para los conductores que circulan a diario, el impacto económico es evidente.

Con el objetivo de comprobar si la calidad varía según el tipo de estación, la OCU visitó 80 gasolineras ubicadas en distintas provincias. En 40 de ellas se recogió una muestra de gasolina de 95 octanos; en las otras 40, una de gasóleo normal. La evaluación se basó en los criterios de las normas europeas EN 228 (gasolina) y EN 590 (gasoil), recogidas en el Real Decreto 1088-2010.

Análisis del combustible

Los resultados obtenidos en las 40 muestras de gasolina confirman que todas cumplen con los límites legales, independientemente de la cadena de origen. Además, se detectaron diferencias llamativas incluso entre estaciones de la misma marca. Los parámetros estudiados y las conclusiones del estudio realizado por la OCU fueron las siguientes:

Azufre: límite de 10 mg/kg, cumplido en todas las muestras. Curiosamente, los valores más alto y más bajo procedían ambos de estaciones Moeve.

Densidad: todas entre 725 y 760 kg/m³, dentro del intervalo permitido.

Presión de vapor: todas dentro de los márgenes establecidos para verano o invierno.

Evaporado: sin indicios de contaminación; todas las muestras cumplen los porcentajes exigidos.

Punto final de ebullición: por debajo de 210 ºC en todos los casos.

Apariencia: todas claras y brillantes, sin anomalías.

Evaluación del diésel: tampoco hay diferencias de calidad.

«Los gasóleos se recogieron en 40 estaciones de servicio distribuidas por toda España y se midieron los principales parámetros de calidad, como la presencia de agua o de azufre. Todas las muestras cumplen los parámetros legales y no se observa relación entre el precio y la calidad. En las pruebas no se detectó agua por encima de lo permitido, un problema que aparece si hay filtraciones en los tanques. El azufre queda siempre por debajo de los valores admitidos. Algunos de los mejores son de los más baratos».

Las diferencias reales entre combustibles se deben a los aditivos añadidos por cada marca. Las cadenas sin aditivos propios emplean los compuestos estándar HQ400 (gasolina) y HQ300 (diésel), que ayudan a mantener limpios los inyectores y reducir espuma. Las grandes marcas de combustible usan sus propios aditivos, parecidos a los HQ300 y HQ400, pero con sus fórmulas «secretas».

Finalmente, la OCU señala que «todos los combustibles refinados en España provienen de alguna de las 8 refinerías existentes en la actualidad, desde donde se distribuye a unas decenas de centros logísticos de los que se abastecen los camiones que los transportan a las estaciones de servicio. Por tanto, lo más probable es que el combustible que se venden en las distintas cadenas de una zona geográfica provenga del mismo suministrador y tenga la misma calidad de base. También, y en menor medida, hay gasolina y gasóleo distribuido en España que llega directamente en barco tras haber sido refinado en otro país. ¿Qué puede distinguir un combustible de otro? Una diferencia puede estar en el mantenimiento de los tanques de la propia gasolinera (si tienen filtraciones de agua, si no están muy limpios…) y otra en los famosos aditivos que se añaden a los combustibles una vez que están en los camiones».