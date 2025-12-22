Este lunes se celebra el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad en el que se reparten 2.772 millones de euros en premios, siendo las motos uno de los caprichos que más se compran los ganadores, ya que no hace falta que te toque el Gordo para disfrutar de una dos ruedas de lujo. Los modelos más exclusivos y caros del mercado pueden costar desde unos 40.000 euros hasta más de 100.000 euros, por lo que con el tercer premio ya puedes tener una en tu garaje.

El tercer premio está dotado con 500.000 euros por serie, lo que significa que los agraciados ganarán 50.000 euros por décimo si tu número resulta premiado. Un dinero por el que tiene que pasar Hacienda. Aunque los primeros 40.000 euros no tributan, a los 10.000 euros restantes se le aplica el 20% de retención, es decir las arcas del Estado se quedan con 2.000 euros y el premio limpio se queda en 48.000 euros netos.

¿Que hago con el tercer premio de la Lotería de Navidad?

Con este presupuesto, la Ducati Panigale V4, se convierte en una de las mejores opciones para invertir si te ha tocado el tercer premio de la Lotería de Navidad. Se trata de una superbike de altas prestaciones, diseñada para ofrecer sensaciones de circuito y carretera en un solo vehículo con un motor Desmosedici Stradale V4 derivado de MotoGP y una potencia de más de 200 CV.

La nueva Panigale V4 es la séptima generación de las Superbikes Ducati, protagonista de un importante salto evolutivo gracias al enfoque integrado entre aerodinámica y diseño, a una parte ciclo completamente revisada y a soluciones electrónicas innovadoras como el Ducati Vehicle Observer (DVO) y el Race eCBS. Estas últimas, unidas a los 216 CV del motor V4 Desmosedici Stradale con cigüeñal de tipo contrarrotante, derivado de MotoGP, permiten a la Panigale V4 ofrecer las técnicas de conducción y las sensaciones de los pilotos profesionales, proporcionando a los pilotos de todos los niveles la confianza necesaria para superar sus propios límites.

Ducati Panigale V4 Lamborghini

También hay una versión más exclusiva en colaboración con Lamborghini, que destaca especialmente gracias a su decoración basada en el color negro de la fibra de carbono con textura visible, detalles en Verde Scandal, Grigio Telesto y Grigio Acheso, y el asiento específico, que se inspira en el interior del Revuelto.

La base técnica de la Panigale V4 Lamborghini es la nueva V4 S, una moto especialmente avanzada gracias a un enfoque integrado y equilibrado entre aerodinámica y diseño, un chasis extremadamente eficaz e importantes innovaciones electrónicas como el Ducati Vehicle Observer (DVO) y el Race eCBS.

Para crear la V4 Lamborghini, el Centro Stile de Ducati trabajó junto con Lamborghini para diseñar la inconfundible decoración y una serie de detalles únicos inspirados en el Revuelto, creando una moto exclusiva limitada a 630 ejemplares numerados.

Las llantas de aluminio forjado se han diseñado específicamente para esta moto y presentan el mismo estilo que las del Revuelto, mientras que los diseñadores de Ducati han reelaborado el colín y las aletas siguiendo las líneas del superdeportivo de Sant’Agata Bolognese.

Precio de la moto

Un modelo disponible en el mercado español por 32.290 euros en su acabado más básico, pero que se eleva a los 44.000 euros en las versiones más potentes en los acabados más deportivos, incluso llegando a superar este precio. Por lo que con el tercer premio de la Lotería de Navidad, sólo te daría para la motor en caso de elegir las versiones más premium.