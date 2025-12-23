Giro inesperado de la Guardia Civil por la baliza V-16: esto es lo que dice ahora sobre poner el triángulo

El debate sobre la baliza V-16 vuelve a agitar a los conductores cuando apenas quedan días para que su uso sea obligatorio. A partir del 1 de enero de 2026, este dispositivo luminoso sustituirá oficialmente a los clásicos triángulos que hasta la fecha usábamos para señalizar averías o accidentes en carretera. Sin embargo, un reciente aviso de la Guardia Civil de Tráfico ha generado sorpresa y confusión entre muchos automovilistas, dado que pone sobre la mesa una recomendación inesperada ya que además de la baliza V-16 pide no descartar del todo los triángulos.

El mensaje en sí, no cuestiona la obligatoriedad de la V-16, que sigue siendo el único elemento exigido por la normativa a partir de 2026, pero sí introduce un matiz relevante sobre su eficacia real en determinadas situaciones. Curvas cerradas, cambios de rasante o condiciones de luz adversas son algunos de los escenarios en los que, según advierten desde Tráfico, el destello de la baliza puede no ser suficiente para alertar a otros conductores con la antelación necesaria. La advertencia ha llegado tras un rescate real y ha abierto un debate que afecta directamente a la seguridad vial y a cómo deben actuar los conductores cuando se ven obligados a detenerse en el arcén.

La advertencia sobre la baliza V-16 que ha encendido las alarmas

El aviso parte de una intervención reciente del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia. Edi García, uno de sus efectivos, acudió al rescate de un vehículo accidentado en una curva durante la mañana. Tras la actuación, lanzó una advertencia clara: el destello de una baliza V-16 puede no verse «en un cambio de rasante con luz de día» ni tampoco en una curva cerrada.

Según explicó, si no se señaliza correctamente la presencia del vehículo con suficiente distancia, alrededor de 50 metros antes, el riesgo de un nuevo accidente aumenta de forma considerable. Su conclusión fue contundente: la V-16 está bien como elemento adicional, pero no siempre es suficiente por sí sola. Estas declaraciones no han pasado desapercibidas y han sido respaldadas, en parte, por la propia Guardia Civil.

La posición de la Guardia Civil de Tráfico

Desde la división de Tráfico de la Guardia Civil se ha apostado por un enfoque práctico. Olaya Salardón, portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, ha defendido que cuantos más elementos sirvan para señalizar un obstáculo, una avería o un accidente, mayor será la protección para el conductor y para el resto de usuarios de la vía. De este modo, la Guardia Civil ha subrayado que los triángulos siguen siendo especialmente útiles en curvas, cambios de rasante, momentos de transición de luz o situaciones en las que la visibilidad es limitada. Además, recuerdan una ventaja evidente frente a la tecnología dado que no dependen de baterías ni de pilas, por lo que siempre están operativos.

Eso sí, la recomendación es la de sólo utilizarlos si se pueden colocar con seguridad, evitando poner en riesgo la integridad física del conductor.

Qué dice la DGT sobre los triángulos

Desde la Dirección General de Tráfico el mensaje oficial no ha cambiado. Su director, Pere Navarro, ya explicó públicamente que los triángulos no estarán prohibidos y que su uso no conllevará sanción alguna a partir de 2026.

La normativa establece que lo único obligatorio será llevar una baliza V-16 homologada. A partir de ahí, cada conductor podrá decidir si utiliza también los triángulos. La intención de la DGT al impulsar la V-16 fue reducir el riesgo que supone caminar por la calzada para colocar las señales tradicionales, especialmente en vías rápidas.

Críticas desde las asociaciones de automovilistas

No todos comparten la recomendación de mantener los triángulos como complemento. Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, ha sido especialmente crítico con esta postura. A su juicio, los triángulos entrañan un riesgo elevado, ya que obligan al conductor a convertirse en peatón en una vía donde puede ser arrollado.

Desde esta asociación insisten en que la filosofía de la V-16 es precisamente evitar esa exposición al peligro y consideran que hablar de complementariedad puede generar mensajes contradictorios entre los conductores.

El mensaje final de la Guardia Civil no es una marcha atrás al uso de la baliza V-16 a partir de enero, sino una llamada a la prudencia. Debemos tener claro que la baliza sigue siendo obligatoria y seguirá siendo el elemento principal de señalización a partir del año que ahora entra. Sin embargo, en escenarios muy concretos y siempre que pueda hacerse sin riesgo, contar también con los triángulos puede mejorar la visibilidad y reducir la probabilidad de accidentes secundarios. La clave está en valorar cada situación, priorizar la seguridad personal y entender que la tecnología, aunque avance, no siempre responde igual en todos los contextos de la carretera sumando además, tengamos siempre en mente la idea de que todo aquello que nos permita señalizar mejor será recomendable además de la mencionada baliza.