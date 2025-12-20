La nueva baliza V16 de la DGT se ha convertido en el centro de atención, ya que a partir del 1 de enero de 2026 sustituirá de forma obligatoria a los tradicionales triángulos de emergencia. Ese mismo día también se empezará a implementar la V27, aunque con un funcionamiento muy distinto. Mientras que la V16 es un dispositivo físico que se coloca en la vía, la V27 actúa como una señal virtual, conocida por la DGT como “triángulo virtual”, de modo que ambas soluciones se complementan pero operan de manera diferente.

La baliza V27, una nueva medida de seguridad gartuita

A medida que los coches se vuelven más tecnológicos y conectados, la industria también debe avanzar en el terreno de los servicios conectados. Como señalábamos recientemente junto a un especialista en movilidad sostenible, la baliza V16 es apenas “el primer paso hacia una carretera en la que los vehículos puedan avisarse entre sí”.

Tiene todo el sentido: la V16, que ahora será obligatoria, incorpora geolocalización, lo que permitirá integrarla con los servicios 3.0 de la DGT. Sin embargo, uno de los principales problemas de este dispositivo es que durante el día su haz de luz apenas se percibe, lo que puede generar situaciones de riesgo en curvas o cambios de rasante.

Una mejora de la baliza V16

Aquí es donde entra en juego la V27. Este «triángulo virtual», regulado por el Real Decreto 159/2021, el mismo que dio marco legal a la V16, entró en vigor en julio de 2021, aunque la DGT no comenzará a implementarlo hasta el 1 de enero de 2026, ofreciendo así una posible solución a las limitaciones de visibilidad de la V16.

A partir de esa fecha, la V16 será obligatoria en todos los vehículos que circulen por España, mientras que la V27 tendrá carácter voluntario. A diferencia de la V16, que es un dispositivo físico, la V27 funciona como una señal inteligente en forma de triángulo virtual, que se mostrará directamente en los sistemas del vehículo.

Si alguien cercano activa su baliza V16 o detecta un peligro, la V27 se reflejará en la instrumentación del coche, avisando al conductor del riesgo potencial. Esto es posible porque los vehículos estarán conectados a la plataforma 3.0 de la DGT, enlazados con el Punto de Acceso Nacional de Información de Tráfico y Movilidad.

Cuándo se implementará la baliza V27 virtual

Aunque la DGT aún no ha detallado cómo se implementará exactamente esta baliza virtual, se espera que forme parte del equipamiento del vehículo, siempre que este esté conectado a la nube del Punto de Acceso Nacional.

A diferencia de la V16, la V27 no debería generar polémica, ya que su objetivo es alertar con antelación sobre coches averiados, accidentes u obstáculos en la vía. La señal alcanzará a todos los vehículos dentro de un radio determinado, aprovechando los sistemas telemáticos en la nube y la tecnología V2V (vehículo a vehículo). Lo mejor de todo es que V16 y V27 son totalmente compatibles y se complementan, ofreciendo una protección más completa en carretera.