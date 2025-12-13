La DGT lo confirma: la lista de los coches que no tendrán que llevar la baliza V16 el 1 de enero

Desde el 1 de enero de 2026, todos los coches matriculados en España tendrán la obligación de llevar la baliza V16 conectada y homologada por la Dirección General de Tráfico (DGT). Sin embargo, como ocurre con muchas normativas, existen excepciones y particularidades que merece la pena conocer para evitar sanciones y estar al tanto de su correcta implementación.

Según el director general de Tráfico, Pere Navarro, «la implantación de la V16 conectada supone un salto adelante y nos sitúa como referentes europeos en seguridad vial. Permite señalizar sin salir del vehículo, evita riesgos innecesarios y aporta información vital a los demás usuarios de la vía. Los triángulos han cumplido su papel durante veintiséis años, pero la evolución tecnológica nos permite seguir progresando. Nuestro compromiso es reducir los atropellos y proteger a quienes se encuentran en situaciones de emergencia».

Los coches que no tienen la obligación de llevar la baliza V16

«Están obligados a llevarlos los turismos, vehículos mixtos y automóviles destinados al transporte de mercancías y autobuses, según lo establecido en el Anexo XII del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre». La normativa establece que la baliza debe colocarse en el punto más alto del vehículo, preferiblemente en el techo. En caso de que esto no sea posible, se puede colocar en los puntos más altos del lateral del vehículo, en el lado del conductor, ya que la baliza V16 está diseñada para ser visible y fácil de colocar gracias a un imán en su base.

La multa por no llevar la baliza V16 asciende a 80 euros, sin pérdida de puntos en el carnet de conducir, mientras que si también se incumple la normativa sobre el chaleco reflectante, la sanción puede llegar a 200 euros y con la retirada de cuatro puntos del carnet.

Excepciones

Aunque la baliza V16 es obligatoria para la mayoría de los coches, hay algunas excepciones en las que ciertos conductores no tendrán que llevarla. En el caso de los vehículos matriculados fuera de España, aquellos que circulan con matrículas de otros países de la Unión Europea (UE) o de los países con convenios bilaterales con España, no están obligados a utilizar este dispositivo. Esto incluye países como Andorra, Argentina, Brasil, Colombia, Japón, Marruecos, Reino Unido, Uruguay, entre otros.

La razón de esta excepción radica en la normativa internacional y en el acuerdo de que, en los países mencionados, el triángulo de emergencia sigue siendo el dispositivo obligatorio de señalización en carretera. Por lo tanto, si un vehículo con matrícula extranjera circula por España y se ve involucrado en un accidente o avería, podrá utilizar los triángulos de emergencia sin exponerse a sanción.

Validez

La baliza V16 es válida en todo el territorio nacional. Desde su obligatoriedad en 2026, los conductores deberán utilizarla en cualquier parte del país.

¿Cómo advertirá el resto de conductores que mi vehículo está inmovilizado por avería o accidente? «El haz luminoso te hará visible a 1 km de distancia en condiciones favorables. Además, como la baliza está dotada de conectividad, el resto de vehículos recibirá la información del accidente o avería a través de los navegadores, las aplicaciones de movilidad o los ordenadores de a bordo. Por su parte, los conductores de vehículos antiguos o sin este tipo de tecnología podrán informarse del incidente a través de los Paneles de Mensaje Variable que estén en las proximidades», explica la DGT.

Uso fuera de España

La baliza V16 también se puede utilizar en otros países de la Unión Europea y en aquellos que sean firmantes de la Convención sobre la Circulación Vial de Viena de 1968, que regula la circulación internacional. «Según la Convención sobre la Circulación Vial de Viena de 1968, los vehículos en circulación internacional deben cumplir las disposiciones del país en el que estén matriculados. Esto significa que, cualquier vehículo matriculado en España que circule por otro país firmante del mencionado Convenio, estará cumpliendo la normativa si utiliza el nuevo dispositivo de preseñalización de peligro V16 conectado».

Finalmente, Pere Navarro, aclaró en «Más Vale Tarde» las dudas sobre la baliza V16. Según Navarro, «no habrá ninguna prórroga», puesto que esta normativa proviene de un Real Decreto de 2021, aunque destacó que «como siempre», la policía, cuando «hay alguna novedad es flexible, razonable y durante un plazo va a informar en lugar de sancionar». Aclaró que lo único obligatorio será la baliza V16, que «está para sustituirlos», porque es «mucho más seguro». No obstante, si alguien quiere colocar ambas cosas «no está prohibido» y «no le van a sancionar».

Respecto a la ciberseguridad, Navarro subrayó que la DGT «no guarda datos»: «No tenemos ningún interés». «No sabemos quién ha comprado la baliza, la matrícula ni el modelo del vehículo, ni queremos saberlo. Además, explicó que «jurídicamente tiene cobertura», es decir, «permite de alguna manera el funcionamiento y tiene conectividad». Finalmente, destacó las ventajas de la baliza: «no tienes que bajar del vehículo»; «tiene una luz que se ve a un kilómetro de distancia» y «está conectada con la DGT 3.0».