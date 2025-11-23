Fue el coche más vendido en octubre de 2025 en España y no tiene competencia: barato, bueno y muy cómodo

En 2025, el Dacia Sandero se ha situado como el líder absoluto, acumulando un total de 33.716 unidades vendidas. Sus picos de venta se produjeron en mayo y junio, con 4.063 y 4.324 unidades respectivamente. Asimismo, en octubre, fue el coche más vendido en España (3.484 unidades). El Renault Clio, por su parte, se mantiene entre los más demandados, con 20.994 unidades vendidas en los 10 primeros meses del año. Mostró un comportamiento destacado en junio, cuando alcanzó 3.315 ventas, seguido de marzo con 2.205 unidades.

En un rango similar, el SEAT Ibiza lleva 19.845 coches vendidos en 2025, con su mejor mes en abril, superando las 2.300 unidades. Los modelos Toyota, como el CH-R y el Corolla, también se encuentran entre los más populares. El CH-R suma 16.887 ventas, con mayo como su mes más fuerte (2.023 unidades), mientras que el Corolla alcanzó 19.306 ventas, destacando en junio con 2.277 coches vendidos. Otros modelos relevantes incluyen el Peugeot 2008 con 17.077 unidades y el Nissan Qashqai con 16.966 unidades.

El coche más vendido en España

El Dacia Sandero se consolida como uno de los vehículos urbanos más atractivos del mercado español. Con su versión más reciente, Sandero Journey, Dacia ha logrado ofrecer un modelo que se adapta tanto a la ciudad como a la carretera, incorporando detalles que mejoran la experiencia a bordo y aportan un estilo más elegante. Entre estos elementos se incluyen nuevas llantas Randia de 16 pulgadas, antena de tiburón y umbrales de puertas, así como un interior cómodo y espacioso y un maletero muy amplio.

«Tanto para la ciudad como para la carretera, descubre Sandero en su nuevo acabado Journey que combina comodidad y estilo: nuevas llantas Randia de 16” (41 cm), antena de tiburón y umbrales de puertas. Su interior te ofrece una excelente habitabilidad, una de las mejores de su segmento, y un maletero y espacios de almacenaje amplios para adaptarse a tu día a día y hacer que tus viajes sean aún más agradables».

La gama Sandero cuenta con varias versiones que se ajustan a distintos perfiles de conducción y presupuesto. El Sandero Essential TCe 67kW (90CV) y el Sandero Essential 74kW (100CV) ECO-G son dos de las opciones más demandas, con precios que comienzan desde 13.940 euros. La motorización ECO-G, disponible en la versión GLP, permite un uso económico y respetuoso con el medio ambiente, reduciendo el gasto en carburante y las emisiones de CO2, al mismo tiempo que mantiene un rendimiento de 100 CV gracias a su motor turbo.

El salpicadero rediseñado del coche más vendido en España en octubre de 2025 centraliza los mandos esenciales, mientras que el volante ajustable en altura y profundidad garantiza una posición de conducción adaptada a cada usuario.

El equipamiento tecnológico del Sandero incluye sistemas multimedia avanzados como Media Nav y Media Display, pantallas táctiles de 8 pulgadas con replicación de Android Auto y Apple CarPlay, conectividad Bluetooth, USB y seis altavoces para una calidad de sonido superior.

Los sistemas de ayuda a la conducción y seguridad engloban frenada de emergencia avanzada (AEBS), asistente de mantenimiento de carril, alerta de cambio de carril, detector de ángulo muerto y reconocimiento de señales de tráfico, asegurando un viaje seguro y confiable.

En definitiva, el coche más vendido en España es un vehículo urbano ágil y robusto que combina eficiencia, tecnología, comodidad y un precio accesible. Su éxito en se debe a su capacidad para adaptarse a distintas necesidades, ofreciendo habitabilidad, equipamiento moderno, sistemas de seguridad avanzados y opciones económicas y ecológicas.

Venta de vehículos en octubre

«El mercado de turismos mantiene su buena evolución y logra un aumento del 16% de las ventas en octubre, con 96.785 nuevas matriculaciones. Con una de cada cuatro ventas de turismos electrificados, la electrificación sigue impulsando una importante parte del mercado, lo que permite volver a registrar un mes con cifras superiores al mismo periodo de 2019, previo a la pandemia. En el total del año, el mercado acumula 951.516 unidades vendidas, que representa un 14,9% más que en el mismo periodo del año anterior, pero todavía un 10% por debajo de los mismos registros en 2019. De todos modos, el buen ritmo acumulado hasta octubre permite situar la previsión de cierre de año por encima del 1,1 millón de ventas de turismos para 2025», detalla ANFAC.

Tania Puche, directora de comunicación de GANVAM, señala que «el mercado continúa en octubre su tendencia al alza y acumula 14 meses seguidos en positivo. Las compras de particulares siguen marcando importantes subidas con respecto a 2024 y, por segundo mes consecutivo, superamos los niveles prepandemia, con un buen comportamiento de las matriculaciones de los vehículos electrificados. Ahora bien, es necesario aplicar medidas inmediatas y dotaciones adicionales para dar respuesta hasta final de año a los compradores, especialmente, en aquellas comunidades donde se han habilitado listas de espera ante el fin de los fondos del plan Moves. Hay que disipar cualquier incertidumbre en torno a la decisión de compra porque no podemos permitirnos que el mercado pierda impulso, justo en el momento en el que empezaba a recuperarse».