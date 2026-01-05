Las marcas chinas se han convertido en los fabricantes automovilísticos que más han aumentado sus ventas de coches en 2025. BYD, MG y Omoda han experimentado un incremento de sus matriculaciones de casi un 400% en comparación con los datos registrados hace tan sólo un año, superando los resultados registrados por las firmas tradicionales que llevan décadas operando en el mercado español. Un éxito que se debe a sus precios bajos, diseño atractivo e interior tecnológico.

BYD ha registrado un total de 25.552 matriculaciones, alcanzando una cuota de mercado del 11,4%, lo que le ha permitido anotarse un crecimiento de un 373,7% en comparación con el mismo periodo del año anterior y posicionar a la marca como la referencia en movilidad enchufable en España.

El fabricante automovilístico chino ha cerrado 2025 con unos resultados comerciales históricos en España, consolidando su liderazgo en el mercado de vehículos enchufables (EV + PHEV). Uno de los claros protagonistas en la gran progresión de BYD en España es el SEAL U, que con sus versiones híbrida enchufable DM-i y 100% eléctrica, se ha posicionado como el modelo enchufable más vendido del mercado español en todo 2025. A lo largo del año, el SEAL U ha acumulado 10.366 unidades matriculadas, logrando una cuota de mercado del 4,63%.

El SEAL U DM-i, que es el primer modelo híbrido enchufable en llegar al mercado español, también se ha convertido en el modelo más vendido en su segmento durante 2025, con un total de 9.373 unidades comercializadas y una cuota de mercado del 7,7%.

Con estas cifras, Alberto de Aza, director general de BYD Iberia ha señalado que «el crecimiento registrado en 2025 marca un antes y un después para BYD en España». «En apenas un año hemos multiplicado casi por cinco nuestras ventas, pasando de 5.393 a 25.552 unidades matriculadas, y cerrando el ejercicio como líderes del mercado de vehículos enchufables. Además, hemos terminado el año en la novena posición del mercado general de particulares, compitiendo con todas las motorizaciones, lo que refleja el alcance de nuestra propuesta».

«Un resultado que nos anima a seguir ampliando nuestra gama de modelos para reforzar nuestra presencia en España con soluciones tecnológicas accesibles y adaptadas a las necesidades reales de los conductores, sentando una sólida base para seguir creciendo en los próximos años», ha añadido el directivo español.

Las ventas de las marcas chinas crecen

Pese al crecimiento de BYD, MG sigue siendo la marca china con más ventas de coches en el mercado español con 45.163 unidades matriculadas, lo que se traduce en casi un 50% más respecto al mismo periodo del año anterior en el que se registraron 30.000 operaciones.

Tras estas cifras, José Antonio Galve, director de marketing MG España, ha señalado que «a pesar de los retos que afrontan los mercados europeos, MG ha logrado un crecimiento constante y sostenible en el continente». «Alcanzar el hito de 300.000 ventas antes de finales de 2025 demuestra claramente que nuestra gama de productos conecta de forma sólida con los clientes, al ofrecer una combinación única de diseño, tecnología, calidad y accesibilidad», ha destacado.

«Con el lanzamiento de nuevos modelos en 2026, MG seguirá ampliando la gama que ofrece a los clientes y reforzando su posición en los mercados europeos», ha añadido Galve.

Omoda se cuela en el top 10

Durante 2025, Omoda & Jaecoo han matriculado 23.697 unidades, lo que representa un crecimiento del 167% con respecto a 2024, y multiplica por más de dos su cuota de mercado hasta alcanzar el 2,1%. Una cifra que se ha elevado hasta el 3,2% en el canal de particulares, lo que sitúa a las marcas en el top 10 de este ranking. La combinación de una gama adaptada a la demanda, una sólida estrategia de electrificación y una red comercial en expansión ha permitido a la compañía consolidarse como una de las marcas más relevantes del país.

Desde su llegada al mercado español, las marcas del grupo automovilístico chino Chery han mantenido un ritmo de crecimiento sostenido, siendo 2025 un año clave. En noviembre de 2025 superó las 30.000 matriculaciones acumuladas desde su lanzamiento, siendo lo más significativo el hecho de que las últimas 10.000 unidades se lograron en apenas cuatro meses.

Esto refleja la rápida aceptación de la marca entre los consumidores españoles, especialmente en el canal de particulares, donde se concentran el 73% de las ventas de las marcas, frente al 47% de la media del mercado. Este dato muestra que los resultados se han conseguido de forma sostenible y rentable, siendo además este canal especialmente competitivo.