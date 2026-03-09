La Unión Europea confirma lo que va a pasar con la baliza V16 en España: lo que dice va a tranquilizar a los conductores

Lo que va a pasar con la baliza V16 en España lo ha confirmado una Unión Europea que es capaz de tranquilizar a los conductores. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo el ejemplo a seguir. España será el primer país del mundo en usar un sistema de señalización propio. Lo hará para salvar vidas, la DGT toma medidas a los atropellos a la hora de poner los triángulos de señalización y lo hace con un sistema en el que no es necesario salir del coche.

Algo que sucede en otros países, pero en lugar de usar una baliza V16 que debe estar actualizada y a cargo de los propietarios del vehículo, se emplea una App gratuita. En España hemos apostado por un sistema que puede ser cambiante y que, sin duda alguna, puede convertirse en la antesala de algo más. Una señalización que será la que destacará en medio mundo y que ahora puede ser la que tranquilice a más de un conductor, ante lo que puede pasar en estos días.

Lo que dice la UE va a tranquilizar a los conductores

El problema de tener un sistema propio son las consecuencias de cambiar de país y no disponer de las herramientas necesarias que estén dentro de la legalidad. Los conductores que llegan de fuera de España no contarán con esta baliza V16, pero cuidado, los españoles que salgan del país tampoco tendrán porque llevar triángulos de señalización.

Por lo tanto, las maneras de señalizar un accidente pueden cambiar, dependiendo del origen del coche que ha sufrido un accidente. La norma máxima la dictamina una UE que ha tranquilizado a aquellos conductores que deben salir del país de manera frecuente.

Estaremos a merced de una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, tocará estar pendientes de poner en práctica y que puede acabar siendo el que nos dará alguna que otra sorpresa.

Es hora de reconocer lo que dice la UE ante este singular problema que, sin duda alguna, podemos empezar a tener en mente algunos detalles que serán esenciales. Un giro radical que puede ser clave en estos días que tenemos por delante.

Esto es lo que dice la Unión Europea sobre la Baliza v16

La baliza v16 en España es una novedad que lleva unos meses con nosotros y que quizás acabe siendo una antesala de algo más. Con la mirada puesta a estos cambios que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar de forma significativa a partir de ahora.

Los expertos de Carwow nos explican que: «Sin embargo, la respuesta oficial de las autoridades comunitarias en las últimas 24 horas ha sido contundente. La Comisión Europea ha emitido finalmente un posicionamiento oficial que despeja todas las dudas sobre la legalidad de la baliza V16 conectada fuera de nuestras fronteras. Tras meses de consultas técnicas en la Eurocámara, Bruselas ha confirmado que el dispositivo español es plenamente compatible con el derecho comunitario y que no existe conflicto alguno con los estándares de homologación europeos».

Siguiendo con la misma explicación:

Proporcionalidad y Seguridad: La UE dictamina que el objetivo de salvar vidas y reducir la siniestralidad justifica la implementación de esta tecnología, siempre que el proceso de notificación a la Comisión se realice correctamente, como finalmente ha validado Bruselas en el caso español.

Libre mercado: Bruselas confirma que cualquier fabricante europeo puede producir estas balizas siempre que cumplan las especificaciones técnicas, por lo que no se vulnera la competencia ni el libre comercio.

Soberanía en Seguridad Vial: Se reconoce la potestad de los Estados miembros para elevar sus estándares de seguridad vial por encima de los mínimos comunes, especialmente en lo que respecta a la señalización de emergencia conectada.

A la hora de salir de España hay una serie de elementos que en el mismo artículo se destacan: «Validez transfronteriza: Un vehículo español equipado con la V16 conectada está legalmente señalizado en cualquier país de la UE gracias al principio de reconocimiento mutuo y el Convenio de Viena. Uso de los triángulos: Aunque la V16 sea legal, la Comisión recuerda que otros Estados miembros aún no han hecho la transición digital, por lo que recomienda mantener los triángulos en viajes internacionales para evitar conflictos con normativas locales que aún no reconocen la luz naranja como sustituta universal. Geolocalización limitada: El posicionamiento europeo aclara que la conectividad con la plataforma DGT 3.0 es una función específica del territorio español y no vincula a las autoridades de otros países».