La DGT ha decidido que los conductores de vehículos eléctricos pierdan un privilegio clave que representa una tendencia de lo que se avecina para los cero emisiones en los próximos años.

A partir del próximo 29 de enero, circular solo por el Bus VAO dejará de ser una opción automática para los coches con distintivo cero emisiones, ECO, C o B. La DGT ha publicado una resolución que cambia radicalmente las reglas del juego en estos carriles reservados.

La Dirección General de Tráfico pone fin a una década de ventajas para los conductores que viajan solos en sus vehículos eléctricos. Desde ahora, el acceso quedará condicionado a la situación del tráfico y a la señalización que aparezca en los paneles luminosos de mensaje variable ubicados en los accesos a los carriles Bus VAO.

Se acabó el privilegio

Hasta 2025, los turismos con distintivo ambiental clasificados como cero emisiones en el Registro de Vehículos podían circular libremente por los carriles Bus VAO aunque sólo viajara el conductor. Una ventaja que entró en vigor a través de la DGT en 2015 que convertía a los vehículos eléctricos en una alternativa atractiva para evitar los monumentales atascos de entrada a las ciudades, especialmente en Madrid.

La nueva normativa prioriza la alta ocupación del vehículo frente al modo de propulsión. La DGT implementará este cambio de forma progresiva según el tráfico y las necesidades específicas de cada carril Bus VAO del país. Los responsables de Tráfico consideran que ha llegado el momento de recuperar el objetivo original de estos carriles: favorecer el transporte público y los vehículos compartidos.

Una ratonera matutina

Los datos del Centro Nacional de Gestión de Tráfico explican la razón del cambio. Durante las horas punta, las intensidades medias en el carril Bus VAO de la A-6 alcanzan valores de saturación. En 2025, la intensidad media aumentó un 10% respecto a 2019 en la calzada principal y un preocupante 22% en el carril Bus VAO.

El incremento del volumen de tráfico se traduce en cifras alarmantes: las retenciones han crecido un 20% en la calzada principal y un 90% en el Bus VAO en comparación con 2019. Lo que nació como una solución para agilizar el tráfico se ha convertido en otra vía congestionada más, especialmente por las mañanas.

Presión ciudadana

La medida no surge de la nada. Responde tanto a la demanda de la ciudadanía como a las peticiones insistentes de las empresas de transporte público y del Defensor del Pueblo. Todos han trasladado a la DGT su preocupación por la progresiva pérdida de eficacia de los carriles Bus VAO, que afecta directamente a la regularidad y puntualidad del servicio.

Miles de usuarios diarios que optan por el transporte público ven cómo los autobuses se quedan atascados en un carril que debería garantizarles rapidez. La situación desincentiva el uso del transporte colectivo y perjudica precisamente a quienes eligen la opción más sostenible para sus desplazamientos.

Dos ocupantes obligatorios

Los carriles reservados para vehículos de alta ocupación exigen desde ahora un mínimo de dos ocupantes por vehículo, incluido el conductor. Pueden circular por estos carriles las motocicletas de dos o tres ruedas, turismos con alta ocupación, autobuses con masa máxima autorizada superior a 3.500 kilogramos, autobuses articulados y vehículos mixtos adaptables.

Los camiones y ciclomotores tienen prohibida su circulación por estos carriles bajo cualquier circunstancia. A partir del 29 de enero, los turismos con distintivo cero emisiones, ECO, C o B necesitarán llevar al menos dos personas para acceder al Bus VAO, salvo que la señalización variable indique lo contrario según las condiciones puntuales del tráfico.

Red nacional afectada

El cambio realizado por la DGT afecta a los vehículos eléctricos y a todos los carriles Bus VAO del país. En Madrid, la medida impactará en los tramos de las autovías A-6 y A-2, aunque este último entrará en funcionamiento durante el primer trimestre de 2026. Granada cuenta con carril reservado en la carretera GR-3211 entre Granada y La Zubia.

Sevilla dispone de carriles Bus VAO en el Puente de la Señorita entre Sevilla y Camas, y en la carretera A-8057 entre Mairena del Aljarafe y San Juan de Aznalfarache. Málaga tiene accesos en la A-357 y la A-7056 hacia el Parque Tecnológico de Andalucía. Mallorca activará su carril en la Ma-19 cuando finalicen las obras, y Valencia opera el carril en la V-21 entre Albuixech y Alboraya.

Vigilancia tecnológica

La DGT reforzará el cumplimiento con cámaras infrarrojas operadas mediante inteligencia artificial que detectan automáticamente el número de ocupantes.

Circular indebidamente por un Bus VAO constituye una infracción grave sancionada con 200 euros. El sistema tecnológico permite identificar las infracciones sin necesidad de patrullas presenciales, lo que garantiza un control efectivo.

La Dirección General de Tráfico defiende que esta medida devuelve a los carriles Bus VAO su esencia original: priorizar el transporte colectivo y los vehículos compartidos para aprovechar mejor el espacio viario.

Ubicaciones de los carriles Bus VAO en España