El zasca de Europa a la DGT por la baliza V16 que puede cambiarlo todo

Tal y como explican los expertos de Carwow: «La baliza V16 conectada es obligatoria en España desde el 1 de enero de 2026. Los triángulos de emergencia han dejado de ser válidos y millones de conductores ya han comprado el nuevo dispositivo exigido por la Dirección General de Tráfico. Sin embargo, la Comisión Europea ha puesto en cuestión cómo se aprobó esa obligación. El vicepresidente ejecutivo comunitario, Stéphane Séjourné, ha señalado que los reales decretos españoles que regulan la baliza no fueron notificados conforme al procedimiento previsto en la Directiva (UE) 2015/1535».

Siguiendo con la misma explicación: «Esa directiva obliga a los Estados miembros a comunicar previamente a Bruselas cualquier reglamento técnico que pueda afectar al mercado interior antes de adoptarlo. No es un trámite opcional ni menor: es un mecanismo diseñado para proteger la libre circulación de mercancías dentro de la Unión Europea. A día de hoy, la baliza sigue siendo obligatoria en España. No existe suspensión ni anulación formal. Lo que existe es un aviso de la Comisión sobre un posible incumplimiento procedimental. La Unión Europea se basa en la libre circulación de bienes, servicios y vehículos. Un coche matriculado en Alemania puede circular por España sin tener que modificar su equipamiento obligatorio. Del mismo modo, un producto legalmente comercializado en un país miembro debe poder venderse en el resto sin obstáculos técnicos injustificados. Para evitar que cada país imponga estándares propios que fragmenten el mercado, la normativa europea exige que los reglamentos técnicos nacionales se notifiquen y se examinen antes de su adopción».

Los problemas llegan con un circulación común que llegará con alguna que otra desventaja: «La consecuencia práctica es evidente. España es actualmente el único país de la Unión Europea que exige la baliza conectada como único sistema realmente obligatorio para señalizar una avería. Los demás pasan a ser opcionales. No obstante, en el resto de países siguen siendo válidos los triángulos tradicionales. Un conductor francés o alemán que sufra una avería en España puede señalizarla con triángulos sin incumplir ninguna norma europea de equipamiento de su vehículo. Un conductor español, en cambio, no puede utilizar triángulos en su propio país si no utiliza la baliza. Cuando ese mismo conductor español viaje por Francia, Italia o Alemania llevará una baliza conectada que allí no es obligatoria, pero también tiene que llevar triángulos, que sí lo son. En la práctica, en una misma autopista europea pueden convivir sistemas distintos según la matrícula del coche. Esa falta de homogeneidad es precisamente lo que el mercado único intenta evitar».