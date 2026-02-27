En Madrid no dan crédito con su próxima megaconstrucción: una gasolinera de 1.281 metros en pleno centro

El emblemático Paseo de la Castellana se prepara para un cambio histórico. En el número 276, donde actualmente se ubica una antigua gasolinera, se levantará una de las infraestructuras de movilidad eléctrica más importantes de Madrid. La Comunidad de Madrid ha adjudicado el proyecto a Acciona, con un presupuesto base de 1,7 millones de euros, según consta en el Portal de Contratación Pública. Si se cumplen los plazos previstos, entrará en funcionamiento en 2027, convirtiéndose en la electrolinera pública más grande dentro de los límites de la M-30.

La parcela, de 1.281 metros cuadrados, se encuentra en una ubicación estratégica: frente a las Cuatro Torres y dentro del ámbito del futuro desarrollo de Madrid Nuevo Norte. Uno de los pilares del proyecto es su compromiso medioambiental; la nueva gasolinera de Madrid contará con paneles solares semitransparentes en la cubierta y todas las recargas se realizarán con energía 100% renovable certificada. Asimismo, según los cálculos realizados, la instalación generará un excedente neto anual superior a 35.000 kWh, que podrá integrarse en la red eléctrica.

La nueva gasolinera que transformará la movilidad eléctrica en Madrid

El complejo tendrá una potencia total de 4.000 kilovatios (kW), lo que permitirá cargas de alta velocidad y tiempos de espera mínimos. En total, contará con 20 plazas de recarga ultrarrápida: 19 destinadas a turismos y una reservada para vehículos pesados de hasta 12 metros de longitud. Los cargadores alcanzarán potencias individuales de hasta 400 kW.

Además, el proyecto incluirá una estación de intercambio de baterías para vehículos eléctricos ligeros, especialmente pensada para motocicletas del fabricante Silence. Este sistema permitirá sustituir la batería descargada por otra completamente cargada en cuestión de segundos, eliminando los tiempos de espera tradicionales.

La infraestructura utilizará tecnología avanzada, con módulos de potencia centralizados, gestión energética inteligente y conectores de última generación. También incorporará mangueras refrigeradas para garantizar la seguridad en recargas a máxima potencia.

El edificio contará con una zona de vending y aseos accesibles en la planta baja. En la primera planta se habilitará un espacio polivalente destinado a actividades divulgativas, encuentros y eventos relacionados con la movilidad sostenible. El diseño arquitectónico apuesta por materiales de bajo impacto ambiental, como madera, cerámica fotocatalítica y piedra natural de origen local, reforzando la integración de la gasolinera en el corazón de Madrid.

Un proyecto con concesión a 30 años

La explotación de la electrolinera estará en manos de Acciona durante un periodo de 30 años. Durante este tiempo, la empresa gestionará el funcionamiento, mantenimiento y desarrollo tecnológico de la infraestructura. Actualmente, la compañía ofrece acceso a más de 5.000 puntos de recarga en España y Portugal.

Impulso a la movilidad eléctrica en Madrid

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha visitado recientemente la parcela pública que albergará esta infraestructura en la capital madrileña. Novillo ha señalado que la transición energética debe ser accesible a los ciudadanos y que tanto las empresas como el sector público están cooperando para avanzar hacia una movilidad cero emisiones. En este sentido, ha recordado que la región lidera en España la gestión de ayudas para trabajar en la movilidad eléctrica, con más de 37.000 vehículos subvencionados y 32.000 puntos de recarga, concentrando más del 30% de los pagos nacionales en este ámbito.

La parcela, de 1.281 metros cuadrados, está situada en el Paseo de la Castellana 276 y permitirá la restauración de un espacio actualmente degradado. Es un lugar clave por estar próximo al centro de negocios de la ciudad, en las cercanías de la nueva estación intermodal de Chamartín Clara Campoamor y conectado con las principales redes de transporte, favoreciendo así la recarga de vehículos comerciales.

