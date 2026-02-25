Seguro de coche para un novel: qué pasa si no tiene, precio y cómo incluir como conductor ocasional
Descubre todo acerca el seguro de coche para un conductor novel
Tal y como suceden con todos y cada uno de los usuarios que se ponen al frente del volante, es obligatorio conducir con un seguro de coche, y ni los nóveles, es decir, las personas que acaban de sacarse el permiso de circulación, se libran de ello. ¿Por qué? Básicamente porque es la única garantía de cubrir a terceros si el conductor en cuestión provoca un accidente de tráfico. En las próximas líneas os hablaremos de los posibles escenarios para contratar un seguro del coche para conductor novel.
Qué es un seguro de cocha para novel
Un seguro de coche para conductores nóveles es una póliza diseñada exclusivamente para usuarios con poca experiencia al volante, normalmente entre jóvenes y/o usuarios que acaban de obtener el carnet de conducir. Las aseguradoras, lógicamente, considerarán a un conductor de estas características con mayor riesgo de accidente, por lo que a priori este tipo de seguro costará más que uno normal. Al igual que sucede con todos los tipos de seguros, se podrá contratar con diferentes modalidades, es decir, a terceros, que cubrirá solo los daños causados a otro conductor; o a todo riesgo, que cubrirá también los daños propios. Además, puede incluir coberturas adicionales como asistencia en carretera, defensa jurídica o seguro del conductor.
Qué ocurre si no tiene seguro y tiene un accidente
Si una persona conduce sin seguro, ya sea novel o con experiencia, estará expuesto a recibir una multa económica por parte de los agentes encargados de velar por la seguridad vial. En condiciones normales, la sanción será de, mínimo, 601 euros, sin la pérdida de puntos (además pueden incluso inmovilizar el vehículo).
Pero, ¿qué ocurre si no tiene seguro y además provoca un accidente? Pues las consecuencias pueden ser muy graves, tanto a nivel económico como legal. En nuestro país, por ejemplo, el seguro de responsabilidad civil es obligatorio, por lo que circular sin él puede implicar multas elevadas, retirada de puntos del carnet e incluso la inmovilización del vehículo. Además, si el conductor sin seguro causa daños a otras personas o vehículos, deberá pagar de su propio bolsillo todas las indemnizaciones, que pueden ascender a cantidades muy altas, especialmente si hay heridos. En algunos casos, el Consorcio de Compensación de Seguros puede hacerse cargo de indemnizar a las víctimas, pero después reclamará el importe al responsable del accidente.
El precio de un seguro del coche para un conductor novel, es decir, alguien con menos de dos años de permiso de circulación, suele ser más alto que en condiciones normales, pues tal y como comentamos líneas atrás existen un mayor riesgo de accidente. En España, a priori suele costar alrededor de unos 900 euros, siempre y cuando sea a terceros, e incluso podrían superar los 1.000 euros dependiendo de la aseguradora y si lo contratas a todo riesgo o con franquicia. Cabe destacar que estas cifras varían según la compañía, el tipo de coche, la edad del conductor y otros factores, como, por ejemplo, el lugar donde resides, pero en general los conductores noveles pagan entre 900 y 1.500 euros al año por su seguro, siendo significativamente más caro que el de conductores con años de carnet sin siniestros.
Cómo incluir como conductor ocasional
- En primer lugar, hay que revisar antes que nada si nuestro seguro permite añadir otros conductores adicionales.
- Si es así, debemos de contactar con la compañía, ya sea por teléfono, app o página web, para iniciar los trámites oportunos.
- A continuación, facilitaremos los datos del conductor que queremos añadir: DNI, nombre, fecha de nacimiento…
- Esperaremos el cálculo de la nueva prima de seguro, pues aumentará considerablemente si el conductor en cuestión es novel o joven.
- Tras esto, aceptaremos -o no- el nuevo contrato para modificar la póliza.
- Por último, recibiremos el nuevo contrato con la modificación ya actualizada y realizarán el cobro oportuno.