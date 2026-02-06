Seguro de coche para un novel: qué pasa si no tiene, precio y cómo incluir como conductor ocasional

Como ya sabemos, o una amplia mayoría de conductores tiene conocimiento, el vehículo con el que conducimos debe de tener un seguro que, en caso de accidente, cubra los respectivos golpes o desperfectos ocasionados. Y de esta regla no se libra absolutamente nadie, ya sea un usuario con 30 años de experiencia o un conductor completamente novel, que es con el que nos centraremos en las próximas líneas. Descubre todo acerca del seguro de coche para conductores nóveles.

Qué pasa si un conductor novel no tiene seguro

¿Qué pasaría si sucede algo anormal al volante? Pues bien, si un conductor novel no tiene seguro y sufre algún accidente de tráfico o es detenido por los agentes de Policía, las consecuencias pueden ser bastante graves y serias. Tal y como hemos destacado con anterioridad, conducir sin seguro en nuestro país es una infracción muy seria y conlleva multas económicas desde 601 hasta 3.005 euros, además de la inmovilización del propio vehículo y su retirada en ciertos casos al depósito municipal.

Si provoca un accidente de tráfico deberá abonar de su propio bolsillo todos los daños materiales y personales causados a la otra persona/s, y podría ser una cifra que puede ascender a miles o cientos de euros, dependiendo de la gravedad del asunto. El Consorcio de Compensación de Seguros puede indemnizar a las víctimas, pero luego reclamará al conductor responsable todo el dinero abonado, lo que puede generar una deuda muy elevada durante años.

Cuánto cuesta un seguro de coche

El precio para sacar un seguro del coche para un conductor novel, que es alguien que ha obtenido el permiso de circulación de forma reciente, suele estar más alto que el de un conductor con varios años de experiencia, lógicamente. Los seguros considerarán en todo momento que estos conductores tendrán un mayor riesgo de accidentes o siniestros, por lo que el precio variará considerablemente.

A su vez, también variará mucho el precio según la edad de la persona, el tipo de cobertura, pues puede ser mínima, ampliada o a todo riesgo, y dependiendo del vehículo que poseas. No obstante, a continuación os daremos unos precios a modo de ejemplo para que te hagas una idea de lo que puede salir contratar un seguro para conductor novel. Por ejemplo, un seguro a terceros básico para un conductor novel puede costar desde unos 250 € al año, un terceros ampliado suele situarse entre 300 € y 450 € aproximadamente, y si eliges un seguro a todo riesgo, con algunas coberturas adicionales eso sí, puede subir fácilmente a 500 € o más al año incluso con franquicia. Estos son precios son aproximados y pueden variar bastante según la compañía y el contexto personal.

Por otro lado, y siguiendo otro tipo de comparativas del mercado, muchos conductores noveles, concretamente con menos de dos años de permiso, estos precios crecerían significativamente hasta los 900 o 1200 euros en caso de estar a terceros o tercero ampliado, respectivamente, y aún más si se busca a todo riesgo.

Cómo incluir como conductor ocasional a un novel y qué precio tiene

Para poder incluir a un conductor novel como conductor ocasional deberás ponerte en contacto formalmente con el seguro del coche para informarles que, aunque no sea el titular ni el habitual, esta persona se encargará de coger el vehículo de forma esporádica. Deberás facilitar los datos personales, carnet del conductor y, a partir de ese momento, deberán revisar el perfil y, si todo va bien, se modificará la póliza con la inclusión del mismo. En cuanto su precio, tendrá un coste de entre 100 y 300 euros, lo que equivale a un aumento del 20 0 50% de la misma y en casos extremos podría incluso ascender hasta los 800 euros, dependiendo de si lo tienes a todo riesgo.