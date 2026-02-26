La Comisión Europea (CE) lleva prometiendo desde el pasado mes de diciembre la publicación de una serie de medidas para la protección del coche en Europa con el objetivo de frenar el avance de los fabricantes automovilísticos en los distintos mercado europeos. Finalmente, habrá que esperar al mes de marzo para conocer los detalles de las nuevas normas debido a desacuerdos sobre su alcance geográfico.

Así lo revelan fuentes cercanas a la situación, en conversaciones con este diario, que han señalado que «distintos organismos de la Unión Europea (UE) trabajan en una propuesta que para proteger a la industria automovilística europea de la creciente competencia china en el Viejo Continente, incluyendo normas que podrían exigir que el 70% del valor de un vehículo 100% eléctrico se fabrique en Europa para calificar para los incentivos».

Medida que ya ha aplicado el Gobierno de Pedro Sánchez sin consultar con Bruselas, ya que para recibir el 100% de los incentivos del Ejecutivo a la compra coches electrificados estos deben cumplir con la fórmula ‘EEE’, esto es, eléctrico, económico y europeo, representando el 50%, 25% y 25% del total, respectivamente.

Ayudas al coche en Europa

En concreto, España premia la producción made in Europe con el plan Auto +, con 675 euros a los coches producidos en el Viejo Continente y 450 euros adicionales para aquellos que también monten la batería en suelo comunitario. Aunque en este último apartado explica que los fabricantes automovilísticos podrán proponer conceptos adicionales alternativos para beneficiarse del 10% de las ayudas. Lo que hace un total de 1.125 euros.

No obstante, el Ejecutivo de Sánchez no tiene en cuenta el porcentaje de producción, es decir, no diferencia producción de ensamblaje. Un apartado muy importante al no tener el mismo impacto en económico, ni industrial, ya que el ensamblaje emplea menos trabajadores que la producción. Apartado en el que el Gobierno podría verse afectado y obligado a rectificar las ayudas del Plan Auto+.

Otras medidas

Entre las medidas estrella y que aún se encuentra en fase de estudio, tal y como ha podido saber OKDIARIO, es cancelar las ayudas públicas para la instalación de nuevas fábricas en Europa para regular el desembarco de los fabricantes automovilísticos procedentes de China en el Viejo Continente.

Esto se debe a que muchas marcas de coche con sede en China están apostando por la producción en Europa, pero sólo a través del ensamblaje de módulos SKD -método que emplea Chery en Barcelona y Santana en Linares-. Un método de fabricación en el que un producto se envía parcialmente desmontado para que sea ensamblado en el país de destino. Es decir, producir a medias, utilizando las ventajas fiscales y las ayudas públicas, en instalaciones más pequeñas o con menos trabajadores que una fábrica europea. Y lo más importante, evitar los aranceles de Bruselas al envió de vehículos eléctricos a Europa procedentes de China.

Transferencia tecnológica, empleo local de calidad y contenido local mínimo de hasta el 50% en la cadena de valor podrían ser otra de las condiciones que Bruselas baraja incluir en el citado paquete, previsto para este mes de marzo, pero que ya se planteo aprobar a principios del mes de diciembre.