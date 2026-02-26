El todoterreno chino que parece de lujo y pero a precio de ganga que está a punto de llegar a España

iCAUR V27, el nuevo todoterreno chino que parece de lujo y promete convertirse en una de las grandes apuestas del grupo Chery para 2026, fue presentado el pasado 8 de febrero en Dubái, un escenario estratégico que ejemplifica la ambición internacional del proyecto. La irrupción de nuevas marcas en el mercado de vehículos electrificados avanza a un ritmo vertiginoso, e iCAUR quiere posicionarse como uno de los actores clave del segmento SUV híbrido y eléctrico.

El V27 es un SUV de tamaño medio-grande que combina una tecnología inteligente, una estética robusta y un gran rendimiento. El diseño presenta proporciones sólidas y líneas cuadradas y ofrece un comportamiento estable tanto en entornos urbanos como en trayectos largos.

iCaur V27, el nuevo todoterreno chino que ha llegado a España

Tras su presentación en Dubái, el nuevo todoterreno chino comenzará su expansión internacional, y Europa es una de sus principales mercados estratégicos. La llegada está prevista a lo largo de 2026, en un segmento altamente competitivo donde tendrá que convivir tanto con nuevas marcas de vehículos electrificados como con otras ya consolidadas. El objetivo de iCAUR es ofrecer una alternativa que ofrece una autonomía eléctrica aproximada de 200 kilómetros y un rango combinado que puede llegar a 1.200 kilómetros.

El V27 adopta un sistema de rango extendido (EREV), que combina un motor térmico 1.5 turbo como generador con un propulsor eléctrico de alta potencia. En el apartado de «tecnología y seguridad», el interior del vehículo cuenta con una pantalla panorámica de 15,6 pulgadas, sistema propio iLink OS, actualizaciones remotas OTA y conectividad 5G. Además, tiene asistencia avanzada de conducción nivel L2+ y múltiples sensores.

El todoterreno chino presenta unas proporciones propias de un SUV de gran tamaño, con 5,045 mm de longitud, 1,976 mm de anchura y 1,894 mm de altura. A esto se suma una batalla de 2,900 mm, una distancia entre ejes que favorece la estabilidad en carretera y ofrece un interior amplio, especialmente en las plazas traseras.

La estrategia internacional se centra en Oriente Medio, Europa y América Latina. En el continente europeo, la marca apunta a mercados con infraestructura de carga avanzada, como Alemania, España y Noruega. En 2024, Chery superó las 900.000 unidades exportadas, consolidándose como uno de los principales exportadores automotrices de China.

El lanzamiento del iCAUR V27 no se limita a un solo modelo, sino que éste funcionará como base para una gama completa que incluirá el SUV compacto V55 en 2026 y un sedán eléctrico global en 2027.

La sede de Chery en Barcelona

Chery, socia de la española Ebro EV Motors y dueña de Omoda y Jaecoo, establecerá su sede central para toda Europa en Barcelona, según han desvelado a EXPANSIÓN. Además, instalaráun centro de investigación y desarrollo (I+D) dirigido al diseño, validación y adecuación de vehículos del grupo chino al mercado europeo en la capital catalana.

Una de las marcas más esperadas es Luxeed, la enseña de coches eléctricos de alta gama fruto de la colaboración entre Chery y Huawei, que llegará previsiblemente en 2027. El Luxeed S7 es uno de sus modelos estrella, una berlina con hasta 800 kilómetros de autonomía (según el ciclo de homologación chino) desarrollada por Chery Automobile.

Mercado de vehículos electrificados

Entre los fabricantes con mayor volumen de exportación desde China, Chery se sitúa en primer lugar, con 930.000 vehículos exportados, lo que supone un crecimiento interanual del 71% frente a los 540.000 de 2023. Le sigue SAIC Motor, que alcanza 600.000 unidades exportadas, aunque registra una caída del 13% respecto al año anterior. En tercera posición aparece Changan Automobile, que protagoniza uno de los mayores incrementos del ranking al pasar de 232.000 a 560.000 vehículos, un aumento del 141%.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa Carlos Cuerpo, declaró durante la sexta edición del Foro ANFAC, «El momento de Europa»: «La industria afronta un contexto marcado por el incremento del proteccionismo por parte de algunos de los principales actores económicos, lo que encarece la oferta europea y afecta indirectamente a sus exportaciones, así como por el aumento de la competencia global, especialmente de China, donde se produce actualmente más del 50% de los vehículos eléctricos del mundo. A estos retos se suma la transición hacia una movilidad sostenible, una apuesta decidida por la descarbonización que, además de su trasfondo climático, debe servir para liderar el nuevo escenario industrial».

Por su parte, el director general de ANFAC, José López-Tafall, subrayó: «El Plan España Auto 2030 es un plan pionero que refuerza la base industrial, apuesta por la innovación para atraer inversiones de calidad y con compromisos a largo plazo, incluyendo una infraestructura que crezca al mismo ritmo que la industria, con el objetivo de avanzar en la nueva competitividad, a la vez que se mantiene la antigua».