Pedro Sánchez presentó este lunes su enésimo proyecto de construcción de vivienda pública, después de haber incumplido todos los anteriores: en este caso, 15.000 con cargo a su nuevo invento, el fondo mal llamado soberano España Crece. Pero esta vez, el presidente se enfrenta a un nuevo y grave problema: la saturación de la red eléctrica impide conectarse a la misma a los pisos de nueva construcción.

Las empresas eléctricas aseguran que la red ha alcanzado un 88% de saturación, por lo que es imposible que se conecten nuevas empresas o viviendas. Es decir, que, aunque esta vez Sánchez cumpliera por primera vez su promesa de construcción de viviendas, éstas no tendrían luz.

Desde una compañía explican que «dependerá de dónde se quieran construir las viviendas. Hay zonas en las que todavía hay acceso a la red, pero en la mayoría está saturada. Hay un problema de Red Eléctrica y vivienda bastante serio. Ahora mismo, parece muy difícil construir 15.000 viviendas nuevas y que puedan tener electricidad». Y ponen como ejemplo la ciudad de León, donde se han tenido que parar dos promociones de pisos por la imposibilidad de conectarse a la red eléctrica.

Según Asprima, la patronal de las promotoras inmobiliarias, los proyectos de 350.000 nuevas viviendas vieron su petición de acceso a la red eléctrica denegada en 2024, una situación que continuó el año pasado y se prolonga en el actual. Anteriormente, lo normal era sufrir retrasos en recibir estas autorizaciones, lo que alargaba los plazos de construcción; pero ahora directamente se deniegan las peticiones, con lo que ni siquiera pueden comenzar las obras.

Es decir, a los problemas para la construcción de vivienda ya conocidos, como la inseguridad jurídica, el encarecimiento de los materiales, las trabas burocráticas y fiscales y la falta de mano de obra, se suma ahora esta imposibilidad de conectarse a la red eléctrica. Todo ello, mientras la vivienda vuelve a ser el principal problema para los españoles, según el CIS.

La saturación viene de lejos

Esta situación de saturación de la red comenzó hace algunos años con el desarrollo de actividades intensivas en electricidad, como los centros de datos o los cargadores de vehículos eléctricos, y se ha agravado recientemente por la incapacidad de Red Eléctrica (y, en consecuencia, del Gobierno de Sánchez) para realizar las inversiones necesarias para ampliar la capacidad de la red de alta tensión (transporte).

De hecho, Red Eléctrica no ha presentado aún su nueva planificación, que debería haber anunciado en 2024. Este retraso se suma al tiempo que luego requiere ejecutar las obras necesarias, lo que significa que la saturación de la red no se va a resolver a corto plazo.

En cuanto a la red que llega a los hogares, la de las eléctricas (distribución), tampoco se espera una ampliación a corto plazo por el rechazo de las compañías al nuevo marco de retribución establecido por la CNMC sin contar con ellas, como adelantó este medio, y que con toda seguridad acabará en los tribunales.

Marcha atrás de la CNMC

El viernes pasado, la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, regulador del sector eléctrico) decidió dar marcha atrás en el aplazamiento hasta mayo de los llamados «mapas de capacidad de acceso de la demanda a la red» que había acordado inicialmente ante la imposibilidad de que Red Eléctrica y las compañías suministradoras se pusieran de acuerdo sobre el nivel de saturación.

A juicio de la CNMC, «no concurre una expectativa razonable de alcanzar consenso en los nudos con discrepancia, ni de disponer de la normativa técnica pendiente antes de 3 meses», por lo que ha fijado como fecha tope para este informe el 20 de febrero.

Según la resolución de la CNMC, Red Eléctrica sólo ha llegado a un acuerdo en el 26% de los nudos de interconexión entre la red de transporte (la de alta tensión de Red Eléctrica) y la de distribución (propiedad de las eléctricas, la que lleva la electricidad al consumidor), e incluso la cifra baja al 11% en algunas zonas.