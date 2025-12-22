La CNMC (Comisión Nacional de los mercados y la Competencia), el regulador energético, ha aprobado este lunes la retribución de la inversión de las eléctricas en redes con los cambios que ha pedido el Consejo de Estado pero sin conceder audiencia a las compañías, lo que implica que éstas recurrirán la nueva norma ante los tribunales, según fuentes conocedoras de la situación.

Como ha venido informando OKDIARIO, el sector considera insuficiente la propuesta de la CNMC; y no sólo la tasa de retribución del 6,58% para las nuevas inversiones, sino el sistema en su conjunto.

El Consejo de Estado también ha puesto pegas: no a esa cifra, sino que considera que se debe modificar la metodología de la CNMC para no asociar retribución a aumento de demanda -para que las empresas que acometan inversiones no asuman un riesgo- porque supondría un límite adicional a la inversión. Es decir, pide seguir como hasta ahora. Y el límite a la inversión solo lo puede determinar el Ministerio de Transición Ecológica, por lo que la norma de la CNMC podría ser ilegal.

Estos cambios son sustanciales y, por ello, debería haber concedido audiencia a los afectados es decir, a las empresas eléctricas, pero la CNMC no tenía tiempo para abrir este trámite: debía aprobar y publicar la nueva circular antes de fin de año.

Si no lo hubiera hecho antes del 31 de diciembre, se prorrogaría el sistema actual, algo que Fernández rechazaba de plano. Pero al no conceder el trámite de audiencia a las compañías, dado que los cambios del Consejo de Estado son sustanciales, éstas tendrán un argumento muy poderoso para recurrir ante los tribunales y tumbar la nueva circular, según las fuentes.

Como adelantó este medio, una baza que pensaban utilizar las empresas era el número dos de regulación energética de la CNMC, Ismael Bahíllo, que se oponía a esta nueva retribución, y fue destituido por ello. Aunque ya esté fuera del regulador, seguirá siendo un testigo importante para tumbar la nueva norma.

Guerra CNMC-empresas y Gobierno

La nueva normativa de retribución de la inversión en redes, tanto de transporte (alta tensión) como de distribución (media y baja), que se plasma en las circulares citadas, ha provocado una una guerra abierta, entre la CNMC, por un lado, y las empresas eléctricas y el Gobierno -sorprendentes compañeros de cama en este lío-, por otro.

El sector siempre ha protestado porque la retribución actual es insuficiente para atraer esa inversión: «La inversión que no se retribuye no se hace», dijo el año pasado Francisco Reynés, presidente de Naturgy. Iberdrola ha demostrado también que, si en España no se paga suficiente por la inversión, no tiene inconveniente en llevársela a Reino Unido.

Y la ministra del ramo, la ínclita Sara Aagesen, delfín y sustituta de Teresa Ribera, tiene tal pánico a que haya otro apagón que está dispuesta a pagar lo que haga falta para reforzar la red y que no vuelva a ocurrir jamás. Ahora bien, esto no lo pagan los Presupuestos Generales del Estado, sino los consumidores en el recibo de la luz. Es decir, dar a las empresas lo que piden implica otra subida adicional de la factura, y eso es lo que ha frenado a la CNMC a la hora de aceptar las ideas de Aagesen.