El Gobierno de Pedro Sánchez ha excluido a las grúas y a los vehículos de auxilio en carretera de las ayudas de bonificación a los carburantes que está realizando el Ministerio de Transportes dirigido por Óscar Puente. El sector advierte de que esto puede provocar una reacción en cadena, causando EREs y un empeoramiento de «la calidad y cantidad del servicio de asistencia» en carretera.

Por ello, la Alianza de Auxilio en Carretera, entidad representativa del sector de auxilio en carretera y de las grúas, ha enviado una carta a la directora general de Transporte por Carretera, Elena María Atance, a la que ha tenido acceso OKDIARIO.

En ella, los gruistas exponen que, entre los sectores que se están contemplando a la hora de implementar estas ayudas, no se encuentran las «actividades auxiliares del transporte terrestre, que incluyen servicios de apoyo al transporte de pasajeros, mercancías y animales por carretera», cuyo código sería el 5221.

«Como entidad asociativa que agrupa a las empresas de auxilio en carretera que ofrecen servicios asistenciales pero esenciales para las demás empresas de transporte y millones de conductores, le solicitamos que impulse lo necesario para que las empresas de auxilio en carretera (…) sean incluidas en el Real Decreto-Ley que apruebe el Gobierno como parte del escudo social frente a los perjuicios derivados de la guerra en Irán», sentencia la misiva.

El Gobierno se olvida de las grúas

El sector de las grúas explica que las ayudas que tramita el Gobierno, que podrían ser aprobadas este viernes, estarán disponibles para unas concretas claves de CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) que amparan diversos servicios de transporte de pasajeros y mercancías, entre ellos mudanzas, volquetes, cisternas…

Sin embargo, no aparece el CNAE 5221, que corresponde a actividades auxiliares del transporte terrestre que incluye servicios de apoyo al transporte de pasajeros, mercancías y animales por carretera, «entre los que se encuentra el remolque y asistencia en carretera, clave o epígrafe en la que se encuentran miles de empresas de auxilio y asistencia en carretera».

«Para facilitar cualquier trámite burocrático de acceso a las ayudas», la Alianza de Auxilio en Carretera recuerda al Gobierno de Sánchez que la Dirección General de Tráfico (DGT) «tiene un Registro Estatal de Auxilio en Vías Públicas (REAV), donde se encuentran inscritos miles de vehículos grúas que prestan servicio en nuestro país, que puede servirle de filtro para la obtención de las ayudas al incremento de los carburantes».

La misma organización «urge al Ministerio del Interior y a su titular Fernando Marlaska a que tome las medidas necesarias para urgir al Gobierno a no dejar fuera de estas ayudas a un sector esencial como es el del auxilio en carretera para que la seguridad vial se vea lo menos afectada posible».

Según ellos, «si las empresas de grúas no pueden recibir estas ayudas, la calidad y cantidad del servicio de asistencia se verá afectada». Esto causará un «empeoramiento» que «derivará en mayores tiempos en la llegada a los puntos de accidentes, por la reducción de vehículos disponibles, así como un menor número de conductores de grúas, que incluso pueden verse muy reducidos por EREs que tengan que practicar estas empresas al no poder hacer frente a los costes de incremento de los carburantes, mientras otros sectores del transporte los recibirán».

Por su parte, el portavoz de la Alianza, Xavier Martí, ha trasladado «la preocupación de miles de empresas de auxilio en España que ven como pueden quedarse este viernes fuera de las ayudas del Gobierno que van a ser aprobadas por Real Decreto-Ley, por lo que exigimos que no se excluya a las grúas de auxilio en carretera de este paquete social por mera burocracia o ineficiencia».