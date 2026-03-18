Guerra en Irán en directo hoy 18 marzo 2026 | Últimas noticias de los ataques en el Golfo, Donald Trump, la OTAN e Israel

La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán entra hoy en su 19.º día, con un escenario de máxima tensión regional y bombardeos cruzados que mantienen en vilo a la comunidad internacional. Washington y Tel Aviv han atacado miles de objetivos militares e infraestructuras dentro de Irán y sus aliados en Líbano, mientras Teherán responde golpeando instalaciones energéticas y puertos en varios países del Golfo. La amenaza de misiles y drones ha obligado incluso a cerrar temporalmente espacios aéreos, mientras el balance de víctimas supera ya varios miles de muertos y hay más de un millón de desplazados, aumentando el riesgo de un colapso humanitario.

Impacto geopolítico y económico de la guerra en Oriente Medio

En paralelo, el estrecho de Ormuz se ha convertido en un foco estratégico clave, donde se libra una batalla por mantener abierta una de las rutas principales del petróleo mundial. La incertidumbre política aumenta tras las declaraciones de Donald Trump, quien insinuó que figuras clave como Mojtaba Jameneí podrían estar muertas y advirtió de un “muy mal futuro” para la OTAN si sus miembros no se implican más. Esta guerra no solo genera un impacto humanitario devastador, sino que también dispara riesgos geopolíticos y económicos a nivel global, afectando mercados, precios energéticos y la estabilidad regional.