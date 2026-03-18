Guerra en Irán en directo hoy 18 marzo 2026 | Últimas noticias de los ataques en el Golfo, Donald Trump, la OTAN e Israel
Sigue en directo la última hora del conflicto entre Irán con Estados Unidos e Israel hoy, miércoles 18 de marzo
La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán entra hoy en su 19.º día, con un escenario de máxima tensión regional y bombardeos cruzados que mantienen en vilo a la comunidad internacional. Washington y Tel Aviv han atacado miles de objetivos militares e infraestructuras dentro de Irán y sus aliados en Líbano, mientras Teherán responde golpeando instalaciones energéticas y puertos en varios países del Golfo. La amenaza de misiles y drones ha obligado incluso a cerrar temporalmente espacios aéreos, mientras el balance de víctimas supera ya varios miles de muertos y hay más de un millón de desplazados, aumentando el riesgo de un colapso humanitario.
Impacto geopolítico y económico de la guerra en Oriente Medio
En paralelo, el estrecho de Ormuz se ha convertido en un foco estratégico clave, donde se libra una batalla por mantener abierta una de las rutas principales del petróleo mundial. La incertidumbre política aumenta tras las declaraciones de Donald Trump, quien insinuó que figuras clave como Mojtaba Jameneí podrían estar muertas y advirtió de un “muy mal futuro” para la OTAN si sus miembros no se implican más. Esta guerra no solo genera un impacto humanitario devastador, sino que también dispara riesgos geopolíticos y económicos a nivel global, afectando mercados, precios energéticos y la estabilidad regional.
Guerra Estados Unidos e Israel contra Irán: últimas noticias en directo
Bienvenidos al directo sobre la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Hoy entramos en el día 19 de un conflicto que está escalando rápidamente, con ataques en múltiples frentes y un impacto humanitario y geopolítico cada vez más grave. Vamos a seguir minuto a minuto los bombardeos, las respuestas de Teherán y las últimas declaraciones de líderes internacionales. Mantente atento para conocer todas las novedades y análisis en tiempo real.
Ejecutado en Irán un hombre por supuesto espionaje para la Inteligencia israelí
Las autoridades de Irán han ejecutado este miércoles a un hombre condenado a muerte por cargos de espionaje a favor de Israel, a cuya Inteligencia habría proporcionado, según la República Islámica, «información sobre zonas sensibles» del país centroasiático.
Al menos cuatro muertos y ocho heridos en ataques aéreos en el oeste de Irán
Una nueva oleada de ataques aéreos perpetrados este miércoles contra zonas rurales de la provincia de Lorestán, en el oeste de Irán, ha dejado al menos cuatro personas muertas y otras ocho heridas, en el marco de la ofensiva conjunta lanzada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Teherán.