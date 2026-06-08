Fujimori anticipa «días largos para conocer al ganador en Perú» al dar los sondeos un empate técnico pese a su ventaja al 50% escrutado

Los resultados definitivos de la segunda vuelta electoral en Perú tardarán previsiblemente varios días en conocerse, tal y como la favorita, la conservadora Keiko Fujimori, ha reconocido a la vista del desarrollo del recuento. Las proyecciones de los sondeos rápidos ofrecidos por las principales entidades demoscópicas le dan a la hija de Alberto Fujimori una ligera ventaja no concluyente, que debería ser refrendada por el recuento real. Éste se está produciendo lentamente, y pasado poco más del 50%, es Keiko quien goza de una ventaja sobre su rival, el izquiedista Roberto Sánchez.

Con todo, Fujimori ha hecho un llamamiento a la calma en su primera intervención, admitiendo que probablemente queden «días largos para conocer al ganador» y prometiendo que respetará los resultados.

En cambio, quien sí se ha apresurado a celebrar los primeros resultados es su rival, Roberto Sánchez, quien tomando otros sondeos que le dan a él una pequeña ventaja, se ha apresurado a celebrar que esta jornada supone «la recuperación de la democracia». Eso sí, no ha puesto en duda el recuento oficial, como recientemente sí hizo el presidente saliendo de la vecina Colombia, Gustavo Petro, tras la primera vuelta de sus propios comicios la pasada semana. Sánchez compareció ante sus seguidores optimista pero contemporizador: «Queremos poner delante de ustedes la serenidad, el respeto democrático, el sentido del voto del pueblo peruano».

Keiko Fujimori, lastrada por el apellido heredado de su padre, presidente de Perú entre 1990 y 2003 y cuya era acabó entre la nube de corrupción que, más que nadie, encarnó su lugarteniente Vladimiro Montesinos, llega por cuarta vez a una segunda vuelta electoral. Las tres veces anteriores perdió, pero sus sucesivos rivales han sido incapaces de conformar proyectos mínimamente creíbles. Especialmente sangrante resultó el caso de Pedro Castillo, dirigente de extrema izquierda que finiquitó su propio Gobierno con un estrambótico autogolpe de estado poco menos de año y medio de llegado al poder.

Los votos escrutados hasta el momento pertenecen en su mayoría a la capital Lima y a otras ciudades del país, donde Fujimori es la candidata más votada, mientras que Sánchez concentra sus apoyos en zonas rurales, cuyos votos acostumbran a ser los últimos en contabilizarse.