La secuela de ‘Jurassic World: El renacer’ pierde a su director por «diferencias creativas»

Recaudar 872 millones de dólares y obtener una nominación en los Oscar no ha sido suficiente para que Universal Pictures vuelva a depositar su confianza en las manos de Gareth Edwards: el director británico no volverá para dirigir la secuela. En principio, las primeras informaciones apuntan a que la major y el realizador mantienen amplias «diferencias creativas» sobre hacia dónde debe ir el reboot liderado por Scarlett Johansson.

Sólo habían pasado tres años desde Jurassic World: Dominion. Aquel cierre dilapidado por la crítica internacional fue en cambio otro hito triunfal para la taquilla de la propiedad intelectual, recaudando alrededor de los 1.000 millones de dólares. Aunque las críticas fueron quizás las peores desde que el estudio relanzó la saga jurásica con Jurassic World en 2015. A priori, la IP, como tantas otras, parecía pedir un descanso. Una retrospectiva pausada y paciente sobre cuál debía ser el siguiente paso en la consecuente explotación del material primigenio ideado por Michael Crichton. Sin embargo, Universal pisó el acelerador para seguir capitalizando el reclamo comercial del proyecto, teniendo como objetivo final aparecer en el potente calendario estival. El resultado siguió sin convencer a la prensa especializada, pero demostró que a la licencia creativa todavía le quedaba una explotación generosa en el futuro más inmediato.

Ahora, el seguimiento deberá encontrar a un nuevo director que asuma el reto de continuar el exitoso camino que hasta ahora, durante más de 30 años, ha cosechado la franquicia.

La secuela de ‘Jurassic World: El renacer’ se queda sin director

No está claro cuáles fueron exactamente las diferencias creativas que marcaron la salida de Edwards. No obstante, desde THR cuentan que, a pesar de la salida del director, se espera que tanto Scarlett Johansson como Jonathan Bailey y Mahershala Ali regresen a sus respectivos personajes.

La secuela cuenta ya con otro guion de David Koepp, coautor oficial de la primera entrega y de la anterior cinta. Los detalles de la trama se mantienen en secreto.

No es la primera ocasión en la que la saga tiene problemas con un director. Antes de que Edwards fuese elegido para Jurassic World: El renacer, David Leitch se salió del proyecto por el mismo argumento por el que ahora el responsable de The Creator (2023) dice adiós a la propiedad intelectual.

El estudio se limitó a emitir un breve comunicado en el que aseguraban haber tenido una «experiencia increíble» trabajando con Gareth en la película. Jurassic Park y Jurassic World siempre han ido cambiando de directores a lo largo de su existencia. La única constante autoral ha sido la de la presencia de Steven Spielberg como director y luego como productor ejecutivo y su compañero en los despachos, Frank Marshall.

El plan de Universal sigue siendo el de estrenar la continuación en el verano de 2028.

¿Dónde podemos ver ‘Jurassic World: El renacer’?

La última cinta de la saga está disponible en los catálogos de SkyShowtime y Movistar Plus (ficción total).