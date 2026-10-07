El menú ofrecido a los Reyes Felipe VI y Letizia en la cena de gala en Finlandia: carne de alce y sopa de alcachofa

La visita de Estado de Felipe VI y la Reina Letizia a Finlandia tuvo ayer martes uno de sus momentos más solemnes con la cena de gala ofrecida en su honor por el presidente finlandés, Alexander Stubb, y su esposa, Suzanne Innes-Stubb. Los Reyes han viajado a Helsinki para reforzar las relaciones entre España y Finlandia, con especial atención a la seguridad y a la defensa europea, y durante la velada han podido acercarse también a la gastronomía del país nórdico a través de un menú diseñado para poner en valor sus productos más característicos.

El escenario elegido para la cena ha sido el Palacio Presidencial de Helsinki, un edificio cargado de historia que fue Palacio Imperial durante el periodo de vinculación de Finlandia con Rusia. Antes de comenzar la cena, los Reyes han recibido, junto al presidente Stubb y su esposa, a cerca de un centenar de invitados en el Dining Hall del palacio.

Para esta ocasión, Felipe ha vestido de frac, mientras que la Reina Letizia ha escogido un vestido de terciopelo negro. Ambos han lucido además las condecoraciones recibidas durante la visita. Los Reyes han llevado el Collar y la Gran Cruz de la Orden de la Rosa Blanca, una de las principales distinciones de Finlandia. Por su parte, Alexander Stubb y Suzanne Innes-Stubb han lucido el Collar y la Gran Cruz de Isabel la Católica, concedidos por el Rey.

La parte institucional de la noche ha comenzado con los discursos de los dos jefes de Estado en el Salón de Estado. El presidente finlandés ha pronunciado sus palabras en inglés y, después, Felipe VI ha intervenido en inglés y español. Los himnos de España y Finlandia han completado la ceremonia antes de que los invitados pasaran a disfrutar de la cena.

Un menú inspirado en los sabores del norte

El menú ha recorrido algunos de los sabores más representativos del país anfitrión, desde la carne de alce y los boletus hasta la lucioperca y los frutos del Ártico. Una selección que ha permitido que la gastronomía tuviera también su propio papel durante una de las noches más destacadas de la visita de los Reyes a Finlandia. El menú ha comenzado con una sopa de alcachofa de Jerusalén con puré de hinojo, una elaboración de sabor suave que ha dado paso a una propuesta mucho más característica de los bosques nórdicos.

El segundo plato ha sido alce ligeramente salado sobre brioche, acompañado de crema de boletus y aceite de bayas de enebro. La combinación reúne varios productos asociados a la cocina finlandesa, con la carne de caza como protagonista y el toque de las setas y las bayas de enebro.

Como plato principal, los Reyes han degustado filete de lucioperca asado con salsa de mantequilla ahumada. Este pescado de agua dulce ocupa un lugar destacado en la gastronomía finlandesa y ha sido presentado en una elaboración en la que la mantequilla ahumada aporta un matiz más intenso.

El postre ha puesto el punto final a la cena con una combinación especialmente nórdica: savarín de manzana con compota, helado de leche de avena y sopa de frambuesa ártica. Después, los invitados han tomado café.