El bolso que ha elegido la princesa Leonor para su primer día en la universidad es de marca española y cuesta 169 euros

La princesa Leonor comienza una nueva etapa y lo hace también con un nuevo accesorio que no ha pasado desapercibido. Para sus jornadas de estudio ha escogido un bolso de la firma española Mas1: un amplio shopper de piel natural en color negro, práctico, versátil y diseñado para llevar todo lo necesario en el día a día.

La elección no es casual si tenemos en cuenta las necesidades de una estudiante. El modelo elegido por Leonor está pensado para acompañar precisamente esas largas jornadas en las que hay que llevar mucho más que un teléfono, una cartera y las llaves. En sus 31×45×9 centímetros cabe el portátil, libros, botellas, tuppers y todo aquello que pueda necesitar durante el día. Además, su estructura permite que el bolso mantenga su forma incluso cuando está lleno.

El negro, uno de los colores más clásicos y fáciles de combinar, es el tono escogido por la princesa. El Shopper también está disponible en gris, camel, granate y marrón chocolate, pero Leonor se ha decantado por una tonalidad que encaja especialmente bien con su armario y que aporta un aire sobrio y elegante. Uno de los detalles que hace especialmente interesante este diseño es su doble posibilidad de llevarlo. Puede utilizarse como bolso de hombro mediante sus asas, regulables entre 20 y 34 centímetros, o llevarse cruzado gracias a una larga cadena de entre 111 y 127 centímetros. De hecho, la firma recomienda utilizar ambas opciones para conseguir un bolso todavía más versátil.

Y precisamente la cadena es uno de los detalles que conecta este Shopper con otro de los diseños más característicos de Mas1, el Trotter. La firma ha creado sus bolsos pensando también en la posibilidad de intercambiar asas y cadenas, de manera que diferentes modelos puedan adquirir nuevas formas y estilos.

Mas1 nació en 2020 con la intención de crear bolsos diferentes y apostar por diseños capaces de reinventarse. La firma comenzó a ganar una enorme visibilidad gracias a uno de sus modelos más singulares: un bolso fabricado a partir de chapas de acero, acompañado de una funda gris y con asas intercambiables.

Aquel diseño se convirtió en uno de los grandes fenómenos virales de la marca. Su particular estética, junto con la posibilidad de combinar la carcasa con diferentes fundas y asas, hizo que el bolso llamara especialmente la atención en redes sociales. A partir de ahí, Mas1 ha continuado experimentando con formas y materiales hasta construir un catálogo reconocible por sus diseños originales.

Entre ellos está precisamente el Trotter, un bolso bandolera de silueta ovalada, elaborado en piel de vacuno 100% natural certificada por LWG y acabado con ceras para conseguir un aspecto vintage que evoluciona con el uso. Sus asas son intercambiables y puede llevarse al hombro o cruzado. Ahora, Leonor pone el foco en otra de las apuestas de la firma: un shopper negro concebido para el día a día y fabricado artesanalmente en España.

Realizado íntegramente a mano y con piel de vacuno certificada por LWG, el modelo combina la estética cuidada de un bolso de moda con una funcionalidad especialmente apropiada para su nueva rutina de estudios. En el interior, tres bolsillos permiten mantener todo organizado y, en el exterior, el discreto logotipo grabado en la piel pone el sello de Mas1. Una elección práctica, española y muy actual para acompañar a Leonor en el comienzo de una nueva etapa.