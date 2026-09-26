La infancia de Pilar Rubio (48 años) en este pueblo a 30 km de Madrid: «Es el mejor sitio para crecer. Se podía jugar en la calle»

Mucho antes de convertirse en uno de los rostros habituales de la televisión, Pilar Rubio vivió una infancia completamente alejada de la popularidad. La presentadora creció en Torrejón de Ardoz, municipio situado a unos 30 kilómetros de Madrid, donde permaneció junto a su familia durante buena parte de su infancia y adolescencia.

Con el paso de los años, aquella etapa ha adquirido todavía más valor para ella. Durante una entrevista, Pilar recordaba con especial cariño aquellos años y la libertad que disfrutaba cuando era niña. «Es el mejor sitio para crecer. Recuerdo mi infancia con cariño. Se podía jugar en la calle», explicaba.

La imagen que conserva de aquella época está vinculada precisamente a esa posibilidad de salir a jugar con sus amigas, acudir al parque y pasar las horas en la calle, una forma de vida que hoy puede resultar muy diferente a la de muchos niños. En Torrejón también vivió su adolescencia y fue allí donde empezó a plantearse qué quería hacer con su futuro.

Pilar Rubio ha contado que permaneció en el municipio hasta los 24 años. Fue entonces cuando decidió dar el salto a Madrid para buscar nuevas oportunidades, aunque para llegar hasta allí tuvo que superar primero sus propias inseguridades.

De los primeros castings a la televisión

La Pilar Rubio que hoy aparece ante las cámaras con naturalidad no siempre tuvo esa seguridad. Durante su infancia se consideraba una persona tímida y ella misma ha explicado que le costaba enfrentarse a determinadas situaciones sociales.

«Lo pasaba muy mal, pero fui cogiendo confianza», relataba en aquella entrevista. Esa evolución personal terminó siendo especialmente importante cuando comenzó a acudir a sus primeros castings y a familiarizarse con un mundo que, hasta entonces, le resultaba completamente ajeno.

Su primer contacto con la publicidad se produjo cuando tenía 17 años. La oportunidad llegó casi por casualidad. Había acompañado a una amiga a un casting y finalmente fue ella quien consiguió el trabajo. Aquella experiencia terminó abriendo una puerta que poco después la llevaría hacia la televisión.

Por entonces, Pilar estudiaba Económicas en la Universidad de Alcalá. Su vida estaba todavía muy lejos de la exposición pública que tendría años después y compaginaba sus estudios con aquellos primeros trabajos y pruebas ante las cámaras.

El cambio definitivo llegaría unos años más tarde. Sé lo que hicisteis se convirtió en el programa que la situó ante una audiencia mucho más amplia y que marcó un antes y un después en su carrera profesional. A partir de entonces, comenzó una trayectoria ligada a diferentes formatos televisivos y a otros ámbitos como la moda, la publicidad y las redes sociales.

La moda siempre estuvo presente

Su relación con la moda, además, no comenzó cuando alcanzó la popularidad. La profesión de sus padres hizo que ese mundo formara parte de su vida desde pequeña.

Sus progenitores regentaban una tienda de ropa infantil y Rubio pasó buena parte de su infancia familiarizada con prendas, tejidos y patrones. Su madre, además, era costurera, una circunstancia que despertó en ella una temprana curiosidad por la confección.

Antes de trabajar delante de las cámaras y mucho antes de convertirse en un rostro habitual de las revistas de moda, Pilar ya mostraba interés por diseñar ropa para sus muñecas Barbie. Era un juego infantil que, visto con perspectiva, guarda cierta relación con una de las facetas profesionales que ha desarrollado con el paso de los años.

También recuerda algunos juegos que reflejaban su carácter desde pequeña. Entre ellos estaba el de hacer de profesora con su hermano pequeño, al que sentaba delante de un pupitre mientras ella asumía el papel de quien dirigía la clase.

Una vida marcada por el deporte

En la actualidad, el ejercicio ocupa también un espacio importante dentro de su día a día. Pilar ha explicado en diferentes ocasiones que no entiende el deporte únicamente como una cuestión estética, sino como una forma de sentirse bien

Entre sus hábitos se encuentran los ejercicios de Kegel, destinados a fortalecer el suelo pélvico. La presentadora habló de esta práctica en El videopodcast: Sobreviviendo a internet, presentado por Javi de Hoyos, donde explicó que suele dedicar unos minutos de la mañana a realizarlos.

Una anécdota junto a Isabel Preysler

Su pasado más desconocido ha vuelto a despertar interés coincidiendo con una reciente aparición pública. Durante la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, en el desfile de Redondo Brand, Pilar Rubio protagonizó una curiosa escena junto a Isabel Preysler.

La presentadora se acercó a la socialité para presentarse, pero Preysler no la reconoció inicialmente y le preguntó: «¿Quién eres?». Las cámaras que estaban captando el encuentro registraron el momento y las imágenes no tardaron en circular por las redes sociales.

La anécdota ha servido para recordar la presencia habitual de Rubio en eventos relacionados con la moda, un ámbito que, en cierto modo, ha estado presente en su vida desde que era niña.