Un sumiller explica quién está detrás de la nueva ola del vino: «Los vinos naturales no son cosa de jóvenes»

Los españoles casi no beben vino. Tras la contundencia de esta frase se encuentra uno de los retos más importantes que está enfrentando el sector vinícola en España: dar con nuevas formas de hacer llegar esta bebida milenaria a sus consumidores. Sucede que el momento de descorchar una botella se ha convertido en un acto hedonista en el que se buscan productos más auténticos, sostenibles y libres de aditivos, alejados de los moldes tradicionales y el elitismo. Un nuevo molde en el que el vino natural ha conseguido calar con éxito entre un segmento de consumidores.

Para las personas que quieren introducirse en el mundo del vino natural, hay algo que debe quedar claro, amantes de empezar: ¿Qué es un vino natural? También conocidos como vinos biodinámicos o vinos sin intervención, los vinos naturales son aquellos que se elaboran con la mínima intervención humana. Ni en viñedo, ni en bodega. Algo así como un zumo de uva que presume de lo que no lleva: no lleva intervención en viñedo, ni pesticidas, ni estabilizantes.

Ángel Vellón, gerente propietario y sumiller de Dis Tinto Taberna, ha hecho del vino el punto de partida de una propuesta gastronómica que reivindica nuevas formas de disfrutarlo. Este rincón dedicado a brindar un refugio urbanita para los amantes del vino, situado en pleno barrio de las Letras, nació bajo un concepto donde el vino es protagonista y los platos, su maridaje, y en base a su experiencia vamos a conocer más sobre esta nueva tendencia.

Especial y selectivo

Hoy hablamos de vinos naturales como una tendencia porque hay un pequeño matiz en los hábitos de consumo que han impulsado su popularización: la búsqueda de nuevas experiencias que te otorga probar vinos menos comunes. En esta línea, los vinos naturales se han posicionado como una de esas propuestas que tanto están llamando la atención del consumidor. Vellón espeta que, a diferencia de las referencias clásicas, un vino natural es aquel «que presenta aromas, sabores y características organolépticas particulares, derivados de una elaboración con menos tratamientos».

¿Es para cualquier consumidor? En palabras de Vellón, los vinos naturales requieren de un consumidor con un nivel de conocimiento superior. «Para alguien que no esté familiarizado con este tipo de vinos, esas características pueden resultar menos accesibles o incluso poco agradables». Por tanto, «más que el sabor o el método de elaboración por sí solos, el posible interés puede surgir cuando existe una cultura previa de vino o cuando el producto obtiene visibilidad dentro de una tendencia concreta».

Dicha especialización es un punto crucial para encontrar el momento en el que el consumidor empieza a llegar a estos vinos. «La prescripción puede desempeñar un papel importante. Si una persona relevante del sector, un creador de contenido o alguien con capacidad de influencia recomienda un vino natural, este producto puede ganar notoriedad y despertar curiosidad» Sin ese impulso, subraya, «es difícil que llegue de manera espontánea al consumidor joven».

¿Dónde encontrarlo?

Al igual que las grandes denominaciones han diseñado su propio recorrido dentro del territorio nacional, la producción de vinos naturales está emergiendo de forma sorprendente. De norte a sur, hay puntos en el área del Mediterráneo, en las altas cordilleras, en el interior… Cataluña, por ejemplo, destaca como una región pionera y con mayor concentración de bodegas naturales, y que cuenta con productores destacados como Clos Lentiscus, Oriol Artigas o Partida Creus.

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No es cuestión de edad

Uno de los mitos que Vellón destapa es la adjudicación del consumo de vinos naturales a un segmento joven de la población. «No he percibido un aumento real del interés por el vino natural entre los consumidores más jóvenes», afirma el experto. Por su experiencia de cara al público y por lo que observan en las ventas, «este tipo de vino continúa estando más vinculado a un público de aproximadamente 35 años en adelante y, especialmente, a personas que ya tienen cierto conocimiento o interés previo por el mundo del vino».

Puntualiza, además, que el público joven es el protagonista principal de un considerable descenso del consumo del alcohol, un cambio causado por el aumento de la búsqueda de alternativas más saludables. «Los consumidores más jóvenes pueden probarlo puntualmente, pero no suelen pedirlo de manera habitual».

«En su caso, la elección se orienta más hacia propuestas fáciles de beber», subraya. Dos hábitos que sí están presentes en el público más joven son el del consumo del vino blanco, en ocasiones servido con hielo, las opciones 0,0 o sin alcohol. «Estas preferencias, que también tienen presencia en mercados como Estados Unidos, reflejan una búsqueda de bebidas más ligeras, accesibles y con menor graduación alcohólica», subraya.