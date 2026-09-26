Miguel Ángel Muñoz sobre su nuevo documental ‘La última vuelta’: «Aparece mi madre, me hace mucha ilusión tener ese recuerdo suyo»

Hay lugares que guardan recuerdos y otros que parecen devolverlos. Para Miguel Ángel Muñoz, el Festival de Cine de San Sebastián pertenece a la segunda categoría. Lleva viniendo desde que era prácticamente un niño —»mi primera vez aquí creo que fue en 1996, tenía unos once años»— y volver ahora, décadas después y en un momento especialmente delicado de su vida, tiene un significado distinto.

En los Cines Príncipe, donde COOL conversa con él nada más beberse su primer café del día, el actor llega como jurado del Premio Transforma Make & Mark. Habla de cine, de emoción y de lo difícil que será elegir entre las películas participantes, pero pronto la conversación se desplaza hacia un territorio mucho más personal: su familia. Su Tata. Su madre. Y esos recuerdos que, con los años, se convierten en una forma de compañía.

«Llevo muchos años viniendo al festival y la verdad que estar aquí es muy especial para mí», cuenta. Este año, además, lo vive desde otro lugar, como parte del jurado: «Estoy muy emocionado, porque las películas son estupendas; realmente va a ser muy difícil».

Pero si hay una ciudad capaz de activar su memoria, esa es Mérida. Allí están, dice, «los recuerdos más especiales» de su vida. Una frase que adquiere todavía más peso cuando explica por qué: «Mi Tata era emeritense».

La conexión con esa ciudad también se ha trasladado a su trabajo. Actuar en el Teatro Romano de Mérida el pasado mes de julio de la mano de Spartacus coincidió, además, con su cumpleaños, convirtiendo aquellos días en un capítulo especialmente significativo. «Creo que ha sido de los proyectos y de las etapas más importantes de mi vida», asegura.

«Tengo a mi Tata y a mi madre, Cristina Blanco, muy presentes, tanto en los momentos felices como en los difíciles»

Y mientras habla de todo ello, aparece inevitablemente la ausencia más reciente. La pérdida de su madre, Cristina Blanco, ha convertido este momento profesional en uno especialmente emocional. «Han sido unas semanas muy complicadas a nivel emocional por la pérdida de mi madre», confiesa.

Sin embargo, hay una manera inesperada de volver a tenerla cerca: el cine. Su madre aparecerá en La última vuelta, un recuerdo que ahora adquiere una dimensión completamente diferente. Ha sido el propio actor el que, en este medio citado, no ha dudado en recordar a Cristina Blanco. «A mi madre la veréis en La última vuelta. Me hace mucha ilusión tener ese recuerdo suyo en algo tan personal para mí. Además, a ella también le apetecía estar», cuenta a COOL.

No habla de ella como una figura lejana, sino como alguien que continúa formando parte de su vida cotidiana. Lo mismo sucede con su tata. Ambas están presentes en los pequeños momentos y en los grandes acontecimientos, en las alegrías y también en los días difíciles. «Tengo a mi Tata y a mi madre muy presentes, no solamente cuando vengo a este tipo de eventos, como el Festival de Cine de San Sebastián o en una alfombra roja, sino que las tengo presentes todos los días de mi vida, en los momentos felices y también en los difíciles», dice a COOL.

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Quizá por eso, entre películas, festivales y estrenos, lo que queda de esta conversación no es tanto la agenda de un actor como el retrato de un hombre que entiende la memoria como una forma de amor. Su Tata, ligada para siempre a Mérida. Su madre, ahora también conservada en una película. Y él, recorriendo escenarios y alfombras rojas con ambas presentes, incluso cuando ya no están físicamente.

En San Sebastián, donde vino por primera vez siendo un niño, Miguel Ángel Muñoz vuelve a mirar hacia atrás. Y esta vez, entre el cine y los recuerdos, encuentra una manera de llevarlas consigo.