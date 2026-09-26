La cruda conversación entre Belén Esteban y Andrea Janeiro sobre su infierno con las adicciones: «Mamá, ¿me vas a hablar de la droga?»

Hace años vimos cómo Belén Esteban sufría uno de los momentos más complicados de su vida: su adicción a las drogas. La excolaboradora reconoció públicamente que hubo una etapa en la que tuvo problemas con la cocaína y que llegó a tocar fondo. Fue en 2023 cuando la de San Blas recuperó aquel capítulo de su vida en televisión y relató una historia que mantuvo a los espectadores pegados a la pantalla. En aquel plató recordó aquella etapa y aseguró que llevaba años alejada de las drogas.

En aquella entrevista, Belén afirmó: «No me he vuelto a meter una raya de cocaína en mi vida», reconociendo la complicada adicción que había sufrido. Precisamente durante aquellos años también surgieron numerosos comentarios sobre el estado de su nariz, hasta el punto de que hubo quienes relacionaron su aspecto con un supuesto consumo de drogas. En noviembre de 2009, Belén pasó por quirófano para someterse a una intervención en la que se retocó el tabique nasal y se eliminaron las bolsas de los ojos. La operación se realizó en Barcelona y tuvo una dificultad añadida por su diabetes.

La propia Belén se encargó entonces de negar que los problemas de su nariz estuvieran relacionados con la cocaína. «Tenía problemas con la nariz porque soy diabética», explicó años después, cansada de que ambas cuestiones se relacionaran. Con el paso del tiempo, la televisiva ha hablado de aquella etapa con mucha más naturalidad y ha reconocido que salir de las drogas supuso para ella recuperar una vida que sentía que estaba perdiendo.

En la entrevista que ha concedido en ¡De Viernes!, la de San Blas ha recordado uno de los momentos más duros de su vida. Durante aquellos años, el Defensor del Menor llegó a remitir informes en su contra, una situación que hizo que peligrara la custodia de su hija. Entre lágrimas, Belén ha recordado aquel momento: «Me querían quitar a mi hija». La televisiva no se ha guardado ningún detalle sobre aquella etapa y ha reconocido: «Tuve un problema de adicción durante muchos años. Mi hija era pequeña, mi madre me cuidaba, mis amigas…».

En ese momento, la excolaboradora también ha contado que Jesulín de Ubrique no contactó con ella para interesarse por cómo se encontraba ni por la situación de Andrea. Mientras tanto, ha recordado un momento que forma parte de la hemeroteca televisiva española, cuando un reportero perseguía a María José Campanario y Jesulín, visiblemente enfadado, llegó a decir: «¿Por qué no perseguís a la otra? ¿La que tiene la nariz carcomida?». Belén Esteban ha recuperado aquellas palabras entre lágrimas.

Hay otro momento especialmente delicado en el relato de Belén. La televisiva ha contado que Miguel, su actual pareja, le recomendó que tuviera una conversación a solas con Andrea para explicarle lo que había ocurrido. «Estábamos comiendo las dos solas y le dije: ‘Andrea, tu madre ha tenido un problema. Solo te voy a decir que estoy bien’». La respuesta de su hija todavía forma parte de uno de los recuerdos más duros para la de San Blas: «Mamá, ¿que me vas a hablar de la droga?». La conversación continuó y Belén ha desvelado las palabras que recibió de Andrea: «Aunque estabas enferma, nunca me dejaste sola. No hay nada más que hablar, mamá».

En aquel momento tan complicado, Belén Esteban también ha querido recordar el apoyo que recibió de Carmen Bazán, madre de Jesulín de Ubrique. Según ha contado, la madre del exmatador llamaba a la madre de Esteban para interesarse por el estado de la televisiva. Un detalle que la de San Blas ha recuperado ahora, años después, en una entrevista en la que ha decidido hablar abiertamente de una de las etapas más difíciles de su vida.