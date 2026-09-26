Belén Esteban desenmascara a Jesulín y deja al desnudo su relación con Andrea Janeiro: «Su padre lleva dos años sin felicitarla»

Belén Esteban ha vuelto a la cadena que fue su casa durante décadas y lo ha hecho sin morderse la lengua. Ya han pasado tres años desde la cancelación de Sálvame y desde su posterior periplo por diferentes cadenas de televisión. Durante años, la princesa del pueblo ha hablado de las ausencias de Jesulín de Ubrique en la vida de su hija en común, pero siempre ha existido una línea roja: proteger a Andrea Janeiro. Ahora, con la autorización de su hija, Belén ha decidido poner sobre la mesa algunos de los detalles que durante años no había podido contar públicamente.

Recordemos que Juls Janeiro luchó judicialmente por mantener su anonimato, hasta el punto de recibir una indemnización de más de 200.000 euros. Sin embargo, hace unos meses protagonizó la portada de una conocida revista y descuadró todos los esquemas que se tenían sobre ella. En definitiva, el camino recorrido por la hija de María José Campanario y Jesulín de Ubrique ha pasado de intentar mantenerse alejada de la prensa a dar un paso al frente y exponerse públicamente. Pero antes de que ella lo hiciera, fue la llamada ‘princesa del pueblo’ la primera en sentarse frente a las cámaras para contar su historia.

La ausencia de Jesulín de Ubrique, «el hombre invisible»

A pesar de las duras críticas que Belén Esteban ha lanzado contra Mediaset en los últimos años, ha escogido el programa ¡De Viernes! para hablar. Según avanza la entrevista, la excolaboradora decide no morderse la lengua y comienza a desgranar algunos de los episodios que, según su relato, ha vivido Jesulín de Ubrique con Andrea Janeiro. Lo que reclama es la ausencia del que durante años ha denominado «el hombre invisible» y pone sobre la mesa diferentes situaciones relacionadas con la relación entre padre e hija.

Belén Esteban ha comenzado contando que Jesulín de Ubrique lleva dos años sin felicitar a Andrea Janeiro por su cumpleaños. Sobre esto, explica que en el momento de la separación ambos contaban con un convenio regulador en el que los gastos de su hija se pagaban a medias. A colación de esto, sale a la luz que el exmatador de toros ha pagado, hasta hace poco, la manutención de su hija.

En marzo de este año, Belén Esteban confiesa que recibió un burofax de su expareja. «Jesulín me mandó en marzo un burofax en el que decía que dejaba de pasar la manutención», cuenta. Una declaración contundente por parte de la excolaboradora de Sálvame. Andrea se entera de la situación y es ella misma quien toma la iniciativa de llamar a su padre. Esteban desvela entonces el contenido de aquella conversación: «Andrea llamó a su padre y le dijo que le parecía fenomenal que le deje de pagar la manutención con 27 años. Tuvieron una conversación muy seria entre madre e hija».

Lo que Belén Esteban reclama en este punto es la ausencia de «el hombre invisible» y pone como ejemplo el trato que, según su versión, habría recibido Juls Janeiro. La televisiva habla de cómo Jesulín habría ayudado a su hija a adquirir bolsos de marca, un todoterreno o incluso un piso valorado en 600.000 euros, después de que la propia Juls confesara que sus padres le habían ayudado económicamente. Un contraste que Belén pone ahora sobre la mesa después de años defendiendo públicamente la situación de su hija.

Los estudios de Andrea en el extranjero y la negativa de Jesulín

Hace años conocíamos que Andrea Janeiro se iba a estudiar a Londres y Belén Esteban presumió de que ella misma se hacía cargo de los gastos. En aquella época fueron muchos los que la señalaron por asumir en solitario esta responsabilidad y ella misma llegó a defender que no necesitaba a su padre. Ahora, sin embargo, ha contado lo que ocurrió antes de tomar aquella decisión. «Llamé a Jesulín y le dije que Andrea quería estudiar en Londres», comienza explicando. A esto le sigue: «Le mandé toda la información, con todos los costes, el 50%, y a los días le volví a llamar para ver qué le parecía. Me dijo que había hablado con su abogado y que le dijo que no tenía por qué pagar los estudios de Andrea, porque son en el extranjero», afirma.

A través de esta entrevista, Belén Esteban recupera episodios de la relación entre Jesulín y Andrea que hasta ahora había mantenido en un segundo plano para proteger la intimidad de su hija. El relato de la de San Blas complementa lo que lleva contando más de 20 años y recrudece aún más la situación.