Primer avance de la entrevista a Belén Esteban en ‘¡De viernes!’: «Julia Janeiro no tiene relación con su hermana»

Belén Esteban concede su primera entrevista “arropada y autorizada” por su hija para contar toda la verdad de la relación con su padre y responder a todas las reacciones y declaraciones tras la irrupción pública de Juls Janeiro, mañana en ¡De Viernes!. Telecinco ya ha colgado un avance y en él, la de Paracuellos ha dejado claro que la Juls no tiene relación con su hermana Andrea.

Belén Esteban será la gran protagonista del Scoop, con una amplia entrevista realizada por Santi Acosta, en la que por fin desvelará los capítulos nunca antes contados de su hija en Ambiciones, tras semanas de especulaciones sobre una historia que ya dura 27 años. Además, aportará documentación que demostraría una parte clave de toda esta historia.

«Si quiere guerra, va a haber guerra»

«¿Por qué no cuenta la historia del hombre invisible?»; «Si quiere guerra, va a haber guerra»; «Mi hija me ha dado autorización, que quede muy claro»; «Me da pena que entre hermanas no se hablen porque es mentira lo que cuenta Julia. No tiene relación con su hermana». Estos son los titulares que deja Belén Esteban en el avance que ha publicado hoy jueves Mediaset España.

«Si quiere guerra, va a haber». 💥 Belén Esteban tiene mucho que decir. Esta semana, en ¡De Viernes!, su entrevista más esperada. 🪩 #DeViernes

📺 Todos los viernes a las 22:55 en @telecincoes con @barchidona y Santi Acosta. pic.twitter.com/tVir0Azuyv — ¡De Viernes! (@deviernestv) September 24, 2026

Las polémicas de Belén Esteban

Belén Esteban llevaba varias semanas siendo preguntada por la posibilidad de regresar a la cadena y ella misma había negado que existiera un acuerdo cerrado. Hace apenas unos días, la colaboradora aseguraba que nadie se había puesto en contacto con ella para ofrecerle un nuevo proyecto. «Todo el mundo ha visto un contrato que yo no he visto», llegó a decir al referirse a los rumores sobre su supuesto fichaje. También reconoció que no le importaría volver a trabajar en televisión, aunque entonces lanzaba una frase que ahora adquiere una lectura muy diferente: «La televisión no me quiere». «A mí no me ha llamado nadie para hablar», aseguraba. La confirmación de Mediaset demuestra ahora que, al menos para esta entrevista, la situación ha cambiado.

Pero, en realidad, el regreso de Belén Esteban a Mediaset se lleva gestando tiempo, desde hace meses, cuando surgió una guerra entre ella y Juls Janeiro, hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario.

Después de que la de Paracuellos publicara en Instagram un texto en el que aseguraba que su hija Andrea no era una nepo baby (personas cuyos padres tienen una gran fama, influencia y éxito profesional) como otras, la apodada como Juls se dio por aludida y no tuvo reparo en contestar de una manera contundente. «Yo no soy de indirectas, soy más de decir las cosas claras. […] Sin ser hija de mi padre, ella ha sido prácticamente lo mismo, porque se ha pasado la vida hablando de mi padre. […] Es un meme televisivo, se ha pasado toda la vida hablando de Jesulín de Ubrique. Al menos, mis padres tienen clase», sentenciaba.

Esta polémica ha dado muchísimo contenido a Telecinco durante el verano y ha ampliado la trama a la enemistad que mantiene ahora Belén Esteban con Rosa Benito y Terelu Campos, entre otras muchas cuestiones a las que tendrá que hacer frente la ex colaboradora de Sálvame en ¡De viernes!