Robert Pattinson cree que es muy complicado introducir su Batman en el DCU de James Gunn: «El tono se te mete dentro»

La secuela de Matt Reeves está tardando más de lo esperado en llegar, pero la lentitud del proyecto no ha frenado ni un poco la expectación que los fans del justiciero de Gotham tienen con The Batman 2. La primera parte fue un éxito rotundo de taquilla y de crítica y ahora, el equipo artístico de esa entrega ha crecido todavía más para un seguimiento que ha fichado a dos estrellas de Marvel: Sebastian Stan y Scarlett Johansson. Durante mucho tiempo se ha especulado si el trabajo de Reeves podría convivir con el DCU (Detective Comics Universe) que está creando James Gunn. Sin embargo, ahora el último Batman del celuloide, Robert Pattinson, se ha pronunciado por primera vez sobre el tema, augurando que el mix narrativo entre universos podría ser demasiado inconexo.

La actuación de Pattinson como el oscuro vigilante fue enormemente aplaudida en 2022 y el pasado año, con un tono completamente opuesto, David Corenswet recibió elogios por su bondadosa representación de Superman. Desde un principio se sabía que el ecosistema audiovisual de Reeves no pertenecía al mundo compartido que están generando Gunn y el productor ejecutivo Peter Safran, con el último ejemplo reciente de la serie Linternas. No obstante, los constantes retrasos de la continuación despertaron los rumores que invitaban a pensar en la posibilidad de que ambas terminasen compartiendo un único espacio. Desgraciadamente para los acólitos del cine de superhéroes, el actor británico tiene malas noticias.

Robert Pattinson ve difícil que su Batman aparezca en otras películas de DC

El 2026 de Pattinson ha sido increíble. La estrella ha ido de promoción en promoción, desde El drama a La Odisea y ahora, lleva varias semanas haciendo campaña para Primetime, el thriller basado en hechos reales que podría otorgarle su primera nominación al Oscar. Y eso que todavía podremos verlo en Arrakis el próximo diciembre, cuando encarne al nuevo villano del fin de la trilogía de Dune.

Por eso y con la excusa del estreno de su última colaboración con A24, poniéndose en la piel de Chris Hansen, el intérprete habló con Lad Bible, explicando los motivos que le llevan a creer que su Bruce Wayne/Batman no tiene cabida en las aventuras del resto de personajes de DC:

«Creo que sería un poco difícil tener esta versión de Bruce Wayne fuera de ese mundo. Es uno de los pocos personajes, supongo, debido a la duración de los rodajes, pero también es un tipo de estilo tan específico; el tono se te mete dentro».

Del mismo modo, Pattinson explicó que la oscuridad del personaje y del set le afectó después, sintiéndose raro, ya que el Gotham de Reeves es un cobertizo de Watford. «Estás ocho meses en la oscuridad y no tienes ni idea, ni estás conectado con nada del mundo. Es difícil mantener la cordura», explicó.

¿Quién más aparecerá en ‘The Batman 2’? ¿Cuándo se estrena?

Jeffrey Wright y Andy Serkis regresarán en la secuela con sus papeles del comisario Gordon y Alfred, respectivamente. Aparte de Johansson y Stan, las nuevas caras del casting se cierran con Charles Dance (Juego de Tronos) y Brian Tyree Henry (Atlanta).