Los abogados laboralistas coinciden: «Podrías tener derecho a reclamar porque tu despido sea improcedente y no ser consciente de ello»

Cuando se produce un despido, este puede llegar de varias formas. Lo más habitual es que la empresa entregue una carta en la que se comunica al trabajador que ese mismo día termina su relación laboral; en otras ocasiones, la decisión llega después de un conflicto o incluso a través de un mensaje. Lo que no siempre se sabe es que la empresa también tiene que cumplir una serie de requisitos. Y algunos afectan a cuestiones tan concretas como cuándo debe pagar la indemnización o cuánto tiempo ha pasado desde los hechos por los que pretende sancionar al empleado.

Sobre estas situaciones habla uno de los últimos vídeos publicados por la cuenta de TikTok @laboral_tips. «Tres motivos por los que tu despido sería totalmente ilegal», anuncia al comienzo su protagonista. Después pone varios ejemplos que pueden darse en una empresa: que no se escuche al trabajador antes de determinados despidos disciplinarios, que no se abone la indemnización cuando corresponde o que ni siquiera exista una carta de despido. Y además añade algo menos conocido: una empresa no puede recurrir sin más a hechos antiguos para justificar una sanción, porque las faltas tienen plazos de prescripción.

«Podrías tener derecho a reclamar porque tu despido sea improcedente»

El primer supuesto del que habla @laboral_tips afecta a los despidos disciplinarios. «Existe un nuevo requisito y es que antes de despedir al trabajador se le tiene que dar audiencia para que diga lo que considere, para que se pueda defender», explica.

Este punto adquirió especial importancia después de que el Tribunal Supremo modificara su doctrina en noviembre de 2024. La Sala de lo Social estableció que, con carácter general, la empresa debe ofrecer al trabajador la posibilidad de defenderse de los cargos antes de adoptar un despido disciplinario. La decisión se apoya en el artículo 7 del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aunque el propio precepto contempla una excepción cuando no pueda pedirse razonablemente al empleador que conceda esa posibilidad. Por tanto, no se trata simplemente de entregar una carta y comunicar que la relación laboral ha terminado. «Si esto no se cumple, despido improcedente», resume el divulgador al explicar este primer supuesto.

Cuidado con la indemnización en un despido objetivo

Otro de los puntos en los que conviene fijarse es la indemnización cuando se produce un despido objetivo. Si la empresa alega, por ejemplo, causas económicas, el trabajador tiene derecho a una indemnización de 20 días de salario por cada año trabajado, con un máximo de doce mensualidades. Además, el artículo 53 del Estatuto de los Trabajadores establece que esta cantidad debe ponerse a disposición del empleado en el mismo momento en el que se le entrega la comunicación escrita del despido.

El protagonista del vídeo lo explica con un ejemplo muy directo: «El día que dice: ‘Toma, Nacho, la carta de despido’, ahí te tienen que pagar la indemnización o la transferencia». Y añade: «Si no hacen eso, el despido es totalmente improcedente». Existe, no obstante, una excepción que conviene tener en cuenta. Cuando el despido objetivo se fundamenta en causas económicas y la situación de la empresa impide poner la indemnización a disposición del trabajador en ese momento, puede dejar de hacerlo siempre que lo haga constar en la comunicación escrita, sin perjuicio del derecho del trabajador a exigir el pago cuando la extinción sea efectiva.

Precisamente por eso el experto insiste en prestar atención a lo que aparece en la carta. «Si te dicen: ‘No es que no tengo dinero’, si no lo pone en la carta, despido improcedente», señala.

Un despido no debería quedarse en una conversación o un WhatsApp

Otro de los puntos sobre los que llama la atención @laboral_tips es la forma de comunicar un despido. «Tienes que vigilar que no te den carta de despido», advierte antes de referirse a los casos en los que la empresa se limita a comunicar verbalmente que el trabajador ya no debe volver. En el caso del despido disciplinario, el artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores exige que se notifique por escrito y que en la comunicación figuren tanto los hechos que lo motivan como la fecha en la que tendrá efectos.

«Si no te entregan una carta y te dicen ‘oye, estás despedido’, o te lo envían por mensaje, por WhatsApp, despido improcedente», sostiene el protagonista del vídeo. La falta de los requisitos formales exigidos puede ser determinante cuando el despido llega a los tribunales, por lo que conservar mensajes, correos y cualquier otra comunicación de la empresa puede adquirir especial importancia.

Las faltas muy graves también tienen un plazo

Una empresa no dispone de un tiempo ilimitado para sancionar una conducta. El artículo 60 del Estatuto de los Trabajadores establece que las faltas leves prescriben a los diez días; las graves, a los veinte, y las muy graves, a los sesenta días desde que la empresa conoce los hechos. En cualquier caso, existe un límite de seis meses desde que se cometieron.

«Hay muchas empresas que cogen hechos de hace un año, dos, seis meses, siete, nueve», señala el abogado. Por eso importa cuándo tuvo conocimiento la empresa de lo ocurrido. «Unos hechos de hace cinco meses que tu empresa se entera ahora, por el motivo X, podría sancionarte; si es de más de seis meses, ilegal», explica desde @laboral_tips. Un plazo que puede pasar inadvertido para el trabajador cuando recibe la comunicación del despido.