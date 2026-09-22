La Justicia lo avala: se permite el despido de quienes hacen deporte estando de baja y el Estatuto de los Trabajadores lo respalda

La Justicia es clara respecto a una de las prácticas de muchos trabajadores que están en una situación de incapacidad temporal. Estar de baja laboral y hacer deporte es algo que muchos asalariados realizan en nuestro país y esto puede desembocar en un despido disciplinario en caso de que esta ausencia del trabajo tenga que ver con una dolencia muscular. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre lo que puede ocurrir si haces deporte y estás de baja laboral.

La España de Pedro Sánchez tiene muchos problemas y uno de ellos tiene que ver con las bajas de los trabajadores. En 2025, más de 1,5 millones de personas faltaron a diario a su puesto de trabajo y datos oficiales dicen que en los primeros meses de 2026 las bajas por motivo médico han crecido hasta 43.000. Esto deja a España como uno de los países que está a la cabeza de Europa en este sentido: en el año 2024, al menos el 4,5% de los trabajadores españoles se ausentó al menos un día de su puesto de trabajo por este motivo.

Por ello, desde el Ministerio de Trabajo se han puesto manos a la obra para aumentar la vigilancia sobre los trabajadores que se encuentran de baja temporal en lo que se refiere a los controles y vigilancia que se realizan sobre la enfermedad que ha causado el motivo de la incapacidad. Así lo avisó el abogado especialista en esta materia, Ignacio de la Calzada, que en un vídeo publicado en las redes sociales informó de que: «La Seguridad Social e Inspección de Trabajo van a proceder a un mayor control».

«Si has cogido más de dos bajas laborales en el último año, esto te interesa porque el Gobierno va a mirar con lupa a los trabajadores que hayan cogido dos bajas en el mismo año», informó este experto, que también dejó claro que esto se debe al incremento del gasto que el Estado hace en bajas médicas, que a diario tiene a más de un millón de trabajadores fuera de su trabajo en España. Por ello, ahora desde el Gobierno se han puesto manos a la obra.

Aviso: si estás de baja y haces deporte

De ello también ha avisado @leyesconsebas, otro experto en la materia que también se ha pronunciado al respecto. «No hagas esto si estás de baja médica», comienza diciendo en el vídeo en el que informa de que: «Está en auge la contratación de detectives privados para comprobar si la baja es real o no».

#BajaMédica #DetectivesPrivados #Incapacidad ♬ AURA – Ogryzek @leyesconsebas 📸 Cada vez es más común que las empresas contraten detectives privados para vigilar a trabajadores que están de baja médica. Y ojo, porque si dices que tienes la espalda destrozada y luego te pillan jugando al pádel, al fútbol o haciendo actividades que supuestamente no puedes… te puede caer una MULTA enorme e incluso un despido procedente. Las bajas son un derecho, pero también conllevan responsabilidad. ⚠️ Lo están haciendo más que nunca y sinceramente, me parece bien que se controle. Hay mucha gente que se aprovecha y al final los que de verdad lo necesitan son los que pagan las consecuencias. Si estás de baja, cuídate, recupérate y evita hacer cosas que puedan poner en duda tu dolencia. La Seguridad Social y las mutuas cada vez están siendo más estrictas, no te arriesgues. #DerechosLaborales

«Mucha gente, por no ir a trabajar, se inventa una dolencia, por ejemplo, de rodilla, y luego están jugando al fútbol», cuenta en su vídeo en el que avisa a los trabajadores que realizan esta práctica. «Así que, si estás de baja médica, que sepas que cada vez hay más empresas vigilando a sus trabajadores para dejar de pagarles esto y encima llevarlos a juicio. Así que coge la baja si estás mal porque pueden estar observando», informa.

Y es que la Justicia viene tomando decisiones que van contra los trabajadores que hacen deporte estando de baja. Una de las últimas viene del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que actuó contra un trabajador de baja por una lesión lumbar al que los detectives cazaron haciendo running, rutas de montaña y yendo al gimnasio. Si esto sucede, la empresa se puede acoger al artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores, que recoge todo lo relativo a los despidos disciplinarios.

La Justicia sí que permitirá a los trabajadores que estén de baja por motivos mentales realizar prácticas deportivas si tienen un efecto positivo para la salud mental del beneficiario de la incapacidad temporal. Si el motivo tiene que ver con una lesión, lo más recomendable es no hacer deporte… si quieres mantener el puesto de trabajo.