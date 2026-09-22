El Gobierno no da por perdido su wifi para los inmigrantes de Ceuta: plantea modificar el alcance de la señal

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no da por acabada su misión de hacer llegar a Ceuta wifi gratis para los campamentos de inmigrantes. Sin embargo, tras la polémica generada a raíz de que OKDIARIO destapara el mecanismo de emergencia con el que había forzado a Telefónica a asumir dicho trabajo, el Gobierno ha dejado «en stand by» la firma y ha planteado a la compañía que podría seguir adelante, pero reenfocando el alcance de la señal.

Doce días después de que este periódico adelantara las intenciones del Ejecutivo, el contrato «de emergencia» con el que pretendía poner wifi abierta en Ceuta a los miles de inmigrantes que entraron de manera ilegal sigue sin estar firmado por el Ministerio de Elma Saiz.

Pese a ello, fuentes conocedoras de la negociación aseguran que en ningún caso este acuerdo se ha cancelado definitiva u oficialmente. De hecho, apuntan que, aunque el Gobierno confesó a la teleco el pasado jueves 17 de septiembre que habían decidido dejar en stand by la tramitación, una comunicación posterior alumbró la posibilidad de modificar los pliegos del contrato inicial.

Retocar los detalles más polémicos

De esta manera, los de Sánchez intentarían seguir adelante con su objetivo inicial de dar señal wifi a los inmigrantes en los campamentos provisionales, pero dejando enfriar la discusión y el rechazo público y retocando algunos detalles del acuerdo.

Concretamente, el Ejecutivo se está debatiendo entre zanjar definitivamente la idea que ha levantado el rechazo entre los españoles o seguir adelante vía urgente con la adjudicación a Telefónica, pero cambiando el alcance de la señal.

En un principio se planteó la instalación de cinco puntos de red abierta y ahora estudian restringir el servicio codificándolo o reducir el tamaño de la infraestructura, así como su ubicación. Cabe recordar que la idea pasaba por hacer las instalaciones en los entornos de los campamentos y las inmediaciones del paso fronterizo de El Tarajal.

Respecto a la compañía encargada de ejecutar la orden directa del Gobierno, no parece haber cambios. Otras empresas de telecomunicaciones españolas consultadas por este periódico han asegurado no haber recibido ningún tipo de propuesta por parte del Ejecutivo.

Las ‘telecos’ se alejan del Gobierno

Las entidades destacan que dichas conversaciones no se han producido ni ahora, ni antes de terminar endosando la instalación a Telefónica. Esta afirmación desdice precisamente lo que sí aseguraron desde el propio Ministerio de Elma Saiz para justificar el procedimiento «de emergencia».

Concretamente, el Gobierno señaló tras la publicación de OKDIARIO que durante el mes de agosto el departamento de Saiz requirió a Orange y Vodafone evaluar la viabilidad de ejecución de este trabajo en Ceuta, pero que no obtuvo respuesta alguna de las operadoras.

De hecho, continuaron justificando que esta falta de iniciativa de las telecos a concurrir voluntariamente en una licitación fue lo que obligó a los de Sánchez a encargar este trabajo de manera directa y sin procedimientos ordinarios a Telefónica.

Todo apunta, sin embargo, a que el Gobierno optó por esta opción para acometer la instalación lo más rápido posible y con la garantía de que la mayor teleoperadora de España cuenta con todos los medios para poner en marcha dicho despliegue en la ciudad autónoma con la mejor señal de red.