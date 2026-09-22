El fraude socialista en el voto exterior: «Coge el pasaporte de tu tía la que se murió»

El documento sonoro que hoy publica OKDIARIO es revelador: la que fuera secretaria general del PSOE en Argentina, Lorena Suárez, desvelando los métodos fraudulentos para conseguir el mayor número de votos, al objeto de que Argentina se convirtiera en una máquina de apoyos en favor de Pedro Sánchez en las elecciones generales de 2023. Lorena Suárez fue acusada por su mano derecha de falsificar pasaportes de muertos en las pasadas elecciones generales.

Pues bien, en un audio al que ha tenido acceso OKDIARIO, Suárez trata de aprovechar la supresión del voto rogado que permitía a los solicitantes del voto por correo en el exterior no aportar documento alguno que certificase su identidad. «Si conseguís el de tu papá o alguno más el pasaporte, la foto, yo con eso me arreglo. Y si no, bueno, que vayan y voten en la embajada», explicaba la secretaria general del PSOE en Argentina, dependiente en ese momento de Pilar Cancela (quien era responsable del partido en el exterior y ahora ostenta la secretaría de Estado de Migraciones).

En suma, que el objetivo era «conseguir la fotocopia del pasaporte» español. «Hasta el 18 se puede enviar por correo», advertía la socialista argentina. Y, en el colmo de la desvergüenza, animaba a la comisión de un delito, pues sugería a su interlocutor que cogiera el pasaporte «de tu tía la que se murió». Cómo sería la cosa que hasta los propios miembros del PSOE argentino se mostraron escandalizados y pusieron los hechos en conocimiento del Consejo de Residentes Españoles (CRE) de Buenos Aires, con el objetivo de denunciar, ante este organismo oficial adscrito al consulado, las prácticas que su líder había llevado a cabo. La pregunta que cabe hacerse es cuántos votos fraudulentos en favor del PSOE se hicieron hasta que se destapó el escándalo. Es decir, cuántos pasaportes «de tu tía la que se murió» se utilizaron en beneficio del partido del Gobierno.